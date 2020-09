Integrationsrat für Mülheim: Alle Bewerber im Überblick

Mülheim. Insgesamt acht Listen und drei Einzelbewerber kandidieren für die Wahl des Integrationsrates in Mülheim am 13. September. Wir stellen sie vor.

Am 13. September wird der Integrationsrat neu gewählt. Rund 30.000 Migrantinnen und Migranten in Mülheim sind wahlberechtigt. 16 Plätze sind zu vergeben, eine Reihe von Bündnissen und Einzelbewerbern treten an.

Die acht Listenvorschläge sind: „Frauen der Welt“ (internationale Liste mit sechs Bewerberinnen, darunter die bisherige stellvertretende Vorsitzende Mehrnaz Koch ); Arabische Liste (sechs Männer und Frauen mit marokkanischen Wurzeln); „Gemeinsam Stark - CICC e.V.“ (internationale Liste mit sieben Personen); Grün-Bunte-Liste (internationale Liste mit sechs Bewerberinnen und Bewerbern); „Mülheim für Alle“ (sechs Männer und Frauen mit afrikanischem Background, darunter die bisherige stellvertretende Vorsitzende Stella Weber); „Mülheim Miteinander“ (fünfköpfige internationale Liste um den Stadtverordneten Hasan Tuncer); „Mülheim United“ (neun Männer und Frauen, die aus verschiedenen afrikanischen Staaten stammen); „Mülheimer Interkultur Bündnis“ (internationale Liste mit neun Personen, darunter Justin Fonkeu, Stadtverordneter der Grünen).

Einzelkandidaten stammen aus Syrien, Nigeria und Polen

Daneben treten diese drei Einzelbewerber an: Mustafa Ali („Hilfe für Flüchtlinge“, geboren 1982 in Syrien), Temitope Dorcas Ejioye (geboren 1988 in Nigeria) und Dariusz Florecki (geboren 1971 in Polen). Ausführliche Infos rund um die Integrationsratswahlen gibt es online auf www.muelheim-ruhr.de.