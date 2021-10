Die Notfallmedizinerin Carola Holzner (bekannt auch als Doc Caro) liest aus ihrem neuen Buch in der Luftschiffhalle am Flughafen Essen-Mülheim vor.

Corona In Mülheims Luftschiffhalle: Doc Caro liest aus ihrem Buch

Mülheim. Notärztin Carola Holzner hat ein Buch geschrieben. Daraus liest sie nun am Flughafen Essen-Mülheim vor. Das Werk gibt Einblicke in ihren Beruf.

Doc Caro (Carola Holzner) ist als Notärztin im Einsatz und arbeitet als Oberärztin in der Notaufnahme. Ihre Leidenschaft gilt der Akutmedizin. Darüber hat sie ein Buch geschrieben. Am Donnerstag, 2. Dezember, um 19.30 Uhr wird sie im Luftschiffhangar am Mülheimer Flughafen aus „Eine für Alle - Als Notärztin zwischen Hoffnung und Wirklichkeit“ vorlesen.

Gemeinsam mit den Besuchern wagt sie einen Blick hinter die Kulissen ihres beruflichen Alltags und nimmt sie mit in ihre Welt zwischen Intensivstation, Schockraum und Straße. Sie gibt Einblicke, die fernab jeder Vorstellung liegen. „Authentisch und ehrlich erzählt sie über die Emotionen und Gedanken, die sie während einer 24-Stunden-Schicht begleiten. Und die nicht eine Halbgöttin in Weiß zeigen, sondern den Menschen dahinter“, heißt es in der Ankündigung des Veranstalters.

Doc Caro: Hoffnung und Wirklichkeit liegen oft weit auseinander

Vor allem aber zeigten die Einblicke, dass Hoffnung und Wirklichkeit oft ziemlich weit auseinander liegen – und, „dass wir alle nur Menschen sind“. „Genau das Zwischenmenschliche bereitet manchmal Schwierigkeiten. Wenn wir unsere eigenen Befindlichkeiten hinten anstellen und den anderen zu verstehen lernen, wird nicht nur die Arbeit einfacher, sondern das ganze Leben“, erklärt die Ärztin.

Die Lesung in der Luftschiffhalle findet unter Einhaltung der 3G-Regeln statt. Die Zufahrt auf das Gelände der WDL an der Lilienthalstraße ist ab 18 Uhr möglich, Einlass in den Hangar ab 18.30 Uhr. Eintrittspreis: 10 Euro pro Ticket, freie Platzwahl. Tickets gibt es über doccaro.de und luftschiffhangar.de.

