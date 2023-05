Auch DJ Picco B., Resident-DJ im Essener Club Plan B, legte am Mittwoch im „Club Caruso“ in Mülheim auf.

Freizeit In Mülheims Caruso feierte neue Elektro-Party ihre Premiere

Mülheim. In Mülheims Caruso ging unter Kronleuchtern eine neue Elektro-Party an den Start. Wir waren dabei: Was man von der Partyreihe erwarten kann.

Ein schickes, edles Lokal in Mülheim verwandelte sich in der Nacht zum Donnerstag in eine Location für eine Elektro Party: das Caruso an der Stadthalle, das sonst als Restaurant oder für Feierlichkeiten wie Hochzeiten genutzt wird.

Jetzt fand im „Club Caruso“ der Auftakt der neuen Elektro-Partyreihe statt, veranstaltet vom Mülheimer Stadtmarketing und Tourismus (MST). Dazu wurden die Statuen, die Marmorwände und der Kronleuchter von blinkenden Partylichtern eingehüllt, der Raum mit Musik beschallt. Der Kontrast ist überraschend stimmig, alles passt zusammen und man hat das Gefühl, die Location wäre nie etwas anderes als ein Club gewesen.

MST-Chef: Mülheim soll ein Standort für Elektro-Musik werden

Für die Musik sorgten zur Premiere die DJs Eric Smax, Picco B und Frank Klassen. Letzterer spielt sogenannte Cello Live Sets, bei denen er zwischendurch sein Cello einspielt, während er Elektro-Musik auflegt. An musikalischer Variation mangelt es also nicht. Thomas Hoppe sorgte für die Lichtshow an diesem Abend, er hat für seine Lichtshows bereits einen Lichtkunstpreis erhalten.

„Mülheim hat eine Menge Potenzial und soll ein Standort für elektronische Musik werden“, erklärt der Geschäftsführer der veranstaltenden MST, Michael Birr. So sollen weitere Elektro-Partys folgen. Die MST habe jede Menge Pläne für die Zukunft, am 11. August soll es beispielsweise eine Veranstaltung unter dem Namen „Electronic Friday“ in der Müga geben, doch auch im Caruso sollen weitere Partys folgen.

Partyszene: Mülheim soll wieder mehr für jüngere Menschen bieten

Laut Birr sind für die Premiere 250 Karten verkauft worden, um kurz nach 11 ist das Caruso schon gut gefüllt, es herrscht Partystimmung und die Tanzfläche wird schon von einigen Feiernden genutzt. Der Großteil der Gäste ist zwischen 40 und 50, es finden sich auch vereinzelt Gäste zwischen 20 und 30 wieder.

Doch es sollen Angebote für Jüngere geschaffen werden. Michael Birr, der erst seit Anfang des Jahres Geschäftsführer der MST ist, hat sich vor Kurzem mit dem Jugendstadtrat zusammengesetzt und möchte auch ein Format für die Jugend bieten. Vielleicht gelingt das sogar mit der neuen Elektro-Reihe.

Mülheimer Gast: „Das hier ist eine gute Alternative, mal was anderes“

Wie kommt die neue Partyreihe an? Kristian Stasch (37) und Rebecca Schnepf (34) genießen im Nebenraum, abseits der Bar, ihre Getränke: „Die Möglichkeiten, in Mülheim auszugehen, sind sonst begrenzt, da haben andere Städte mehr zu bieten. Doch die Location gefällt uns gut, nur der Sound ist ausbaufähig.“

Georg Raschewski kommt gebürtig aus Mülheim, wohnt aber aufgrund seines Medizinstudiums zurzeit in Bochum: „Eigentlich gehe ich nicht in Mülheim feiern, gibt ja eigentlich nur den Ballermann, das hier ist eine gute Alternative, mal was anderes“, erzählt der 25-Jährige.

