Straßenverkehr In Mülheim gibt es auf der A 40 Engstellen und Sperrungen

Mülheim. Engstellen und Umleitungen gibt es im Bereich der A 40 in Mülheim. Wegen Holzpflegearbeiten wird die Auffahrt Winkhausen zeitweise gesperrt.

Auf der A 40 in Fahrtrichtung Dortmund kommt es ab diesem Wochenende zu Engpässen und Auffahrtsperrungen, weil Straßen.NRW Gehölzpflegearbeiten durchführen muss.

Am Samstag, 22. Februar, ist die Auffahrt Mülheim-Winkhausen von 8 bis 17 Uhr gesperrt. Am Sonntag, 23. Februar, ist zwischen den Anschlussstellen Mülheim-Heißen und -Heimaterde von 9 bis 17 Uhr nur ein Fahrstreifen frei, dasselbe gilt an Rosenmontag, 9 bis 15 Uhr.

Dienstag, 25. Februar, ist die Auffahrt Mülheim-Heißen von 9 bis 15 Uhr gesperrt. Umleitungen für die Auffahrtsperrungen werden ausgeschildert.