In Mülheim fahren Bahnen und Busse nach Ferienplan

Während der Weihnachtsferien dünnt die Ruhrbahn wieder ihren Fahrplan aus. Vom 23. Dezember bis 6. Januar 2020 gelten die Änderungen bei Bussen, Straßen- und U-Bahn bis auf wenige Ausnahmen jeweils von montags bis freitags, teilt die Ruhrbahn mit.

Mülheimer Fahrten mit E-Wagen entfallen während der Ferien

So fahren die Bahnen der Linie 102 im 15-Minuten-Takt. Der Zehn-Minuten-Takt zwischen 6.45 Uhr und 10 Uhr entfällt. Auch für die Straßenbahnlinien 104 und 112 gilt der 15-Minuten-Takt, obwohl viele Menschen Urlaub haben und in die Stadt zum Einkaufen wollen. Die Fahrten der E-Wagen entfallen. Nur die Fahrten für das Fliedner-Werk (E 14 und E 52) sowie an Samstagen in den Hafen (E 11) werden, wie gewohnt, durchgeführt.

An den beiden Weihnachtsfeiertagen sowie am 1. Januar gilt auf allen Linien der Sonntagsfahrplan mit überwiegendem 30-Minutentakt. An Heiligabend und am Silvestertag fahren Bahnen und Busse fahren die Busse bis in den Nachmittag hinein nach dem gültigen Wochentagesplan. Danach werden die Touren auf den 30-Minuten- sowie Stunden-Takt ausgedünnt.