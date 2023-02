In diesen Mülheimer Geschäften kann man Secondhand kaufen

Mülheim. Secondhand muss nicht staubig und altmodisch sein. Hier kommen sechs Shopping-Tipps für Vintage-Mode, Sammlerstücke und Bücher in Mülheim.

Laut dem Nabu landen zwischen 19 und 50 Prozent der ausrangierten Kleidung in der Mülltonne. Jedes neu produzierte Kleidungsstück ist eine Belastung für die Umwelt. Es geht aber auch anders: Wer auf nachhaltige Mode setzen und dabei noch sparen möchte, kann in Mülheims Second-Hand-Shops fündig werden.

Secondo

Das Secondo wurde im Dezember 2000 von der gelernten Modegestalterin Britta Hövelmann gegründet. Es bietet Damenmode und Accessoires aus erster und zweiter Hand. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Second-Hand-Kleidung. Der Verkauf dieser erfolgt auf Kommissionsbasis. Das bedeutet, dass das Geschäft die gereinigte Kleidung für drei Monate annimmt und versucht, diese zu verkaufen. Der Preis wird vorher mit dem Besitzer abgesprochen. Nicht verkaufte Ware kann nach drei Monaten zurückgegeben werden. Sollte diese nicht abgeholt werden, wird sie kostenfrei entsorgt.

Das Secondo bietet neben einer kleinen Auswahl an Kleidung aus erster Hand vor allem Second-Hand-Kleidung. Foto: Michael Dahlke / WAZ FotoPool

Adresse: Trooststraße 5, 45468 Mülheim

Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag 10 bis 13 Uhr und 15 bis 18 Uhr, Samstag 10 bis 14 Uhr

Weitere Infos: www.secondo-mode.de

Chic-o-Bella

Im zentral in der Innenstadt gelegenen Second-Hand-Geschäft „Chic-o-Bella“ können Kundinnen Kleidung, Schals, Gürteln, Schmuck und Schuhen shoppen. Auch für große Größen gibt es eine breite Auswahl.

Adresse: Wallstraße 19, 45468 Mülheim

Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag 10 bis 13 Uhr und 14 bis 17 Uhr, Samstag 10 bis 14 Uhr

Tschernobyl-Kinder e.V.

Die Auswirkungen der Atomkatastrophe von Tschernobyl sind auch heute noch spürbar. Die Initiative Tschernobyl-Kinder e.V. besteht seit mehr als dreißig Jahren und unterstützt durch Patenschaften, Hilfstransporte und Projekte, die dem Aufbau von Sozialstrukturen im Land dienen.

Secondhand ist immer nachhaltig, doch hier steht besonders der gute Zweck im Vordergrund. 25 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer sortieren, räumen und verkaufen im Second-Hand-Shop am Kohlenkamp. Der Erlös finanziert die Ferienaufenthalte belarussicher Kinder hier vor Ort sowie soziale Projekte im Heimatland der Kinder.

Adresse: Kohlenkamp 2, 45468 Mülheim

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 10-14 Uhr, Samstag 10 bis 13 Uhr

Weitere Infos: www.tschernobyl-kinder.info/tschernobyl-laden

Diakonie

Die Diakonie bietet an vier Standorten ebenfalls einen Second-Hand-Verkauf für den guten Zweck an. Hier können auch Männer fündig werden. Viele der Kleidungsstücke werden verkauft oder recycelt. Nicht mehr verwendbare Sachen werden von der Diakonie fachgerecht entsorgt. Nicht nur Kleidung, auch Möbel, Geschirr und einiges mehr verkauft die Diakonie. In der „Sonderbar“ (Kaiserstraße 8) können nur Sammler- und Möbelstücke erworben werden.

Adressen: Georgstraße 28, 45468 Mülheim Sandstraße 45, 45468 Mülheim Kleiststraße 8, 45472 Mülheim Kaiserstraße 8, 45468 Mülheim

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 8 bis 18:30 Uhr, Samstag 10 bis 14 Uhr

Schmökerstube

In der Schmökerstube gibt es keine Kleidung, aber eine bunte Mischung aus gebrauchten, gut erhaltenen Büchern für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Auch Raritäten, die es im Buchhandel nicht mehr gibt, können erstanden werden. Bei der Schmökerstube handelt es sich um eine Einrichtung des Fördervereins Freundeskreis der Stadtbibliothek Mülheim an der Ruhr e. V, die von ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geführt wird. Mit den Verkaufserlösen finanziert die Bibliothek unter anderem die Anschaffung aktueller Medien.

Adresse: Medienhaus, Synagogenplatz 3 (Eingang Wallstraße), 45468 Mülheim

Öffnungszeiten: Donnerstag 14 bis 18 Uhr, Samstag 10 bis 13:30 Uhr.

Weitere Infos: www.muelheim-ruhr.de/cms/schmoekerstube.html

The room

In dem 2020 eröffneten Geschäft gibt es ausgewählte Second-Hand-Mode, Accessoires, aber auch Deko-Artikel und Beauty-Produkte. The room verzichtet nach eigener Aussage auf Plastik und bietet klimafreundliche und faire Produkte an. Fashion, Design und eine nachhaltige Lebensweise sollen so zusammengebracht werden. Besonderer Schwerpunkt des Geschäfts liegt bei Vintagemode der 70er- und 80er-Jahre. Laut Ladeninhaberin Kristina Klaus ist Vintagemode gerade bei der jungen Zielgruppe zwischen 20 und 40 Jahren sehr gefragt. Faltenröcke, Schulterposter & Co sind wieder im Trend und erfreuen sich großer Beliebtheit.

Auch Leseratten kommen auf ihre Kosten, denn Kristina Klaus hat einen Buchclub gegründet. Dort werden gemeinsam Bücher gelesen und sich ausgetauscht. Wer mitmachen will, kann per Nachricht oder Instagram Kontakt aufnehmen: the.book.room.mh

Kleiderspenden können während der Öffnungszeiten entgegen genommen werden. Außerdem nimmt das Geschäft alte Smartphones, Tablets und Ladegeräte an. Diese werden entweder für die Wiederverwendung aufbereitet oder recycelt. Das Geld fließt in Insektenschutzprojekte.

Für Zuversicht-Serie: Kristina Klaus eröffnete im Februar 2020 eine Vintage-Boutique „The Room“ in Mülheim-Broich. Foto: Fabian Strauch / FUNKE Foto Services GmbH Foto: Fabian Strauch / Fabian Strauch / FUNKE Foto Services

Adresse: Haagerfeld 1a, 45479 Mülheim

Öffnungszeiten: Mittwoch 16:30 bis 19:30 Uhr, Donnerstag und Freitag von 11 bis 17:30 Uhr, Samstag von 11 bis 14:30 Uhr.

Weitere Infos: www.the-room-mh.de



