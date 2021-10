Hier wird am Freitag, 22. Oktober, von 14 bis 18 Uhr geimpft: in der Matthäuskirche an der Oberheidstraße 229.

Corona in Mülheim Impfen im Stadtteil: Erste Impfaktion in Mülheimer Kirche

Mülheim. In der Matthäuskirche in Mülheim-Dümpten wird Freitagnachmittag ohne Termin geimpft. Der Gemeindebus holt Impfwillige an zwei anderen Kirchen ab.

Die erste Impfaktion in einer Mülheimer Kirche findet am Freitagnachmittag, 22. Oktober, in der Matthäuskirche im Mülheimer Stadtteil Dümpten statt. Die Impfaktion von 14 bis 18 Uhr ist für alle Interessierten offen. Man kann in der Zeit ohne Termin vorbeikommen, sollte seinen Ausweis aber nicht vergessen. Am 12. November findet dann der zweite Impftermin in der Matthäuskirche zur gleichen Zeit statt.

Am Freitag steht das Impfteam ab 14 Uhr in der Matthäuskirche in Dümpten (Oberheidstraße 229) parat: Mit Johnson & Johnson (Einmalimpfstoff) für Menschen ab 18 und Biontech für Menschen ab zwölf Jahren. „Wir bieten von den beiden anderen Kirchen aus einen Shuttle-Service mit unserem Gemeindebus an“, sagt Pfarrer Michael Manz. „Um 14.30 Uhr und 16.45 Uhr fährt der Gemeindebus an der Johanniskirche, Aktienstraße 136, nach Dümpten ab, und um 15.15 und 17.15 Uhr startet der Bus von der Immanuelkirche aus, Kaiser-Wilhelm-Straße 21.“

Die Kirche in Mülheim-Dümpten ist groß genug und hat zwei Eingänge

„Wir haben lange über ein solches Impfangebot nachgedacht“, so Pfarrer Michael Manz von der Lukaskirchengemeinde in Styrum. Eine Ehrenamtliche habe die Idee mitgebracht, die Feuerwehr habe die Kirche als geeignet angesehen. „Die Kirche ist ja groß genug, wir haben auch zwei Eingänge“, so Manz. Die Entscheidung sei relativ schnell gefallen.

Mitglieder der kommunalen Koordinierenden Corona-Impfeinheit (KoCI) hätten das Kirchengebäude zuvor geprüft, berichtet Stadtsprecher Volker Wiebels. Es gäbe keine direkten Vorgaben für die KoCI, aber die notwendigen Hygienestandards müssten gegeben sein, und der Impfstoff sicher aufbewahrt und steril behandelt werden können. Eine angemessene Größe des Gebäudes sei aber Voraussetzung, auch ein separater Ein- und Ausgang: „In einer Garage kann man das nicht machen“, so Wiebels.

Täglich wissen, was in Mülheim passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Mülheim-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mülheim