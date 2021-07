Impfen beim Einkauf: Impfärzte laden zum Impftermin ins RRZ

Mülheim. Die Stadt Mülheim und die Mülheimer Impfärzte laden an den nächsten beiden Samstagen zum Impftermin ins RRZ. Impfstation im ehemalige Modeshop.

Am kommenden Samstag (31. Juli) sowie am Samstag, 7. August, wird eine Impfstation im Rhein-Ruhr Zentrum (RRZ) eingerichtet. Alle Impfwilligen ab 18 Jahre können sich an diesen Tagen von 10 bis 20 Uhr ohne Termin impfen lassen. Die Impfstation wird in der ehemaligen Filiale von „Esprit“ eingerichtet und befindet sich in der Nähe des Eingang Ost im EG 2.

Die Impfärzte des Impfzentrums Mülheim würden gern an den Erfolg der mobilen Impfungen mit über 500 erreichten Bürgerinnen und Bürgern anschließen. Der Impfstoff von Johnson & Johnson biete den Vorteil, sich mit einer einmaligen Impfung selbst sowie sein privates und berufliches Umfeld bereits nach 14 Tagen voll zu schützen, betonen die Ärzte. Man könne dann auch alle Freiheiten für Geimpfte wie das Reisen in Anspruch nehmen. Die Impfärzte betonen: „Es wird eine der letzten Gelegenheiten sein, sich kurzfristig, spontan und ohne Umstände impfen zu lassen, da vom Land vorgesehen ist, das Impfzentrum Ende September zu schließen.“

Verimpft wird in Mülheim der Einmalimpfstoff von Johnson & Johnson

Geimpft wird auch im RRZ durch das Fachpersonal des Impfzentrums. Nach Möglichkeit sollten alle nötigen Unterlagen (muelheimruhr.de/corona unter FAQ - Impfzentrum und Impfung) ausgefüllt mitgebracht werden. Für Kurzentschlossene liegen die Unterlagen aber auch vor Ort bereit. Vorgelegt werden muss aber ein Ausweisdokument.

Das Mülheimer Impfzentrum an der Wissollstraße impft ab Freitag wieder und ist auch am Wochenende, 31. Juli und 1. August geöffnet. Impfwillige können ohne Termin zwischen 8 und 18 Uhr eine Erst- oder Zweitimpfung bekommen. Impflinge mit Termin sind auch für später eingeplant. Termine sind über das Buchungsportal buchbar.

