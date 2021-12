Impfaktion für alle beim Mülheimer Club TSV Viktoria 1898

Der Mülheimer Sportverein TSV Viktoria 1898 organisiert am Samstag erneut eine Impfaktion im Technikum. Anmeldung ist noch am heutigen Freitag möglich.

Mülheim. Der Mülheimer Sportverein TSV Viktoria 1898 startet am Samstag erneut eine Impfaktion. Interessierte können sich heute noch anmelden.

Bereits am 11. Dezember hat der Sportverein TSV Viktoria 1898 Mülheim eine Impfaktion durchgeführt, in Kooperation mit der in Speldorf ansässigen Praxis von Dr. von Lackum. Bei der Gelegenheit wurden knapp 100 Personen gegen Corona geimpft, teilt der Club mit.

Die Aktion fand im Technikum in der Parkstadt Mülheim (ehemaliges Tengelmann-Gelände) statt und verlief auf Grund des Anmeldeverfahrens ohne Wartezeiten. Die Nachfrage war so groß, dass der TSV jetzt einen weiteren Impftag durchführen wird: am morgigen Samstag, 18. Dezember, von 14.30 bis 20 Uhr.

Mülheimer Sportverein lädt nicht nur Mitglieder zur Impfaktion

Angeboten werden Booster-, Erst- oder Zweitimpfungen, nicht nur für Vereinsmitglieder. Bis zum 30. Lebensjahr wird nach Vorgaben des RKI der Impfstoff von Biontech verimpft, ab dem 30. Lebensjahr der Impfstoff von Moderna.

Termine kann man noch am heutigen Freitag per Mail an info@tsv-viktoria.de vereinbaren. In der Mail bitte Name, Alter, Anschrift, Wunschtermin und das Datum der letzten Impfung angeben. Die notwendigen Unterlegen werden per Mail zugesendet.

