„Im freien Fall“: Kirchenaustritte in Mülheim verdoppelt

Schließung von Gotteshäusern, weniger Gemeindemitglieder - die katholische Kirche durchlebt auch in Mülheim schwierige Zeiten. Anfang des Monats wurde in der katholischen Kirche St. Albertus Magnus in Mülheim die letzte Messe gelesen.

Mülheim. Das Bistum Essen nennt eindeutig Missbrauchsskandale als Grund. Wie viele Menschen in Mülheim 2022 aus der katholischen Kirche ausgetreten sind.

Das Bistum Essen hat im Jahr 2022 so viele Kirchenaustritte erlebt wie nie zuvor. 14.093 Menschen kehrten den Gemeinden durch Austritt den Rücken. Damit hat das Bistum Essen so wenige Mitglieder wie nie zuvor in seiner langen Geschichte. Wie steil der Abwärtstrend ist, zeigt sich, wenn man die aktuellen Zahlen mit dem bisher verlustreichsten Jahr 1992 vergleicht: Damals traten „nur“ 9518 Menschen aus.

In Mülheim sind die Zahlen nicht weniger dramatisch. 1078 Mülheimerinnen und Mülheimer sind im vergangenen Jahr aus der katholischen Kirche ausgetreten. Zum Vergleich: 2019 waren es 567 Menschen, im Jahr 2012 gerade einmal 262.

„Viel zu zaghaft auf dem Weg der Aufklärung“

„Die katholische Kirche in Deutschland scheint sich weiterhin im freien Fall zu befinden“, kommentiert der Generalvikar des Bistums Essen Klaus Pfeffer die Statistik. Dies überrasche ihn nicht „angesichts des zerrissenen Bildes, das unsere Kirche derzeit vermittelt“. Durch den Missbrauchsskandal „hat die breite Öffentlichkeit den Eindruck, dass wir widersprüchlich, unbeholfen und viel zu zaghaft den Weg der Aufklärung und Aufarbeitung gehen.“

Im Bistum Essen setze man indes weiter auf den Weg der Erneuerung, so Pfeffer. Sehr entschieden unterstütze das Bistum den bundesweiten Synodalen Weg, im Bistum selbst sei zudem das Zukunftsbild wegweisend. „Ich bin sehr froh, dass es nach wie vor viele engagierten Christinnen und Christen gibt, die in unseren Pfarreien und Gemeinden sowie in vielen unserer sozialen und karitativen Einrichtungen aus ihrem Glauben heraus für ihre Mitmenschen im Einsatz sind. Kirche, das sind die vielen engagierten, glaubenden Menschen, die sich im Geist Jesu für ihre Mitmenschen einsetzen und an einer offenen, menschenfreundlichen Welt arbeiten“, betont Pfeffer.

Weniger Taufen und Trauungen in Mülheim

Die katholischen Gemeinden Mülheims verlieren seit Jahren kontinuierlich Mitglieder. Aktuell zählt die katholische Kirche in der Stadt noch 42.198 Mitglieder. Im Jahr 2012 waren es noch 51.148. Vergleichsweise moderat ist dagegen die Zahl der Taufen und Trauungen zurückgegangen. Im vergangenen Jahr wurden 4542 Menschen getauft, gut 300 weniger als 2012. Bei den Trauungen sank sie Zahl von 1274 (in 2012) auf 873.

