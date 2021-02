In Mülheim wurde eine private Karnevalsparty aufgelöst

Corona-Vorschriften Illegale Karnevalsparty: Zehn Jecken in Mülheim erwischt

Mülheim. Ordnungsamt und Polizei haben in Mülheim eine verbotene Karnevalsfete beendet - mit internationalen Gästen. Jetzt drohen Bußgelder.

Mit Unterstützung der Polizei hat das Mülheimer Ordnungsamt am vergangenen Freitagabend eine illegale Karnevalsparty aufgelöst. In einer Privatwohnung in Speldorf wurden gegen 21.30 Uhr zehn Personen beim fröhlichen Feiern erwischt. Vorher hatte es nach Auskunft der Stadt einen anonymen Hinweis gegeben.

Gäste aus Österreich und den Niederlanden feierten in Mülheim Karneval

Den Gästen drohen jetzt Bußgelder in Höhe von 250 Euro. Von drei Personen hat das Ordnungsamt sofort eine Sicherheitsleistung kassiert, da sie aus Österreich und den Niederlande stammen.

Für den Gastgeber könnte es jetzt richtig teuer werden: Laut Bußgeldkatalog kann er als Veranstalter der Feier sogar mit einer Strafe in Höhe von 5000 Euro belegt werden. Die Stadt weist aus aktuellem Anlass noch einmal dringend darauf hin, dass private Partys gegen die Corona-Vorschriften verstoßen und grundsätzlich verboten sind.

