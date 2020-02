Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ihre Erinnerungen und alten Fotos sind gefragt

Wer Erinnerungen hat oder Hinweise zu den gezeigten Bildern geben kann, schickt diese bitte an die WAZ-Lokalredaktion, Eppinghofer Straße 1-3, 45468 Mülheim Ruhr. Mails sind ebenfalls erwünscht an: redaktion.muelheim@waz.de.

Ihre alten Fotoschätze können Sie per E-Mail im JPG-Format an die Redaktion senden oder persönlich bei uns vorbeibringen. Ihre alten Bilder werden im Laufe der Serie in der WAZ veröffentlicht. Vielleicht können andere Leser bei der Einordnung helfen