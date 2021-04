Ihr Job ist klar: Gleichstellung an der Hochschule Ruhr West

Mülheim/Bottrop. Die Marketingexpertin und zweifache Mutter Simone Krost ist neue Gleichstellungsbeauftragte der Hochschule Ruhr West in Mülheim und Bottrop.

Neue hauptamtliche Gleichstellungsbeauftragte der Hochschule Ruhr West (HRW) ist Simone Krost. Sie wurde von der zuständigen Kommission einstimmig für die kommenden vier Jahre gewählt. Ihre Stellvertreterin ist Kathi Mulder. Die langjährige Gleichstellungsbeauftragte Birgit Weustermann und ihre Stellvertreterin, Prof. Dr. Sylvia Schädlich, kandidierten nicht mehr.

Neue Gleichstellungsbeauftragte ist in Mülheim-Broich aufgewachsen

Simone Krost ist in Mülheim geboren und im Stadtteil Broich aufgewachsen, sie studierte Sozialwissenschaften in Düsseldorf und schloss mit einem Bachelor of Arts ab. Ein Auslandssemester verbrachte sie in Auckland, Neuseeland. An den Bachelor schloss Simone Krost den Masterstudiengang Marketingkommunikation an, arbeitete danach zunächst an der Design-Akademie Berlin, anschließend bei Pro Sieben Sat.1 in München und bei der Verlagsgruppe Random House.

Vor fünf Jahren kehrte Krost zurück nach Mülheim und ist seit 2019 als wissenschaftliche Mitarbeiterin für Professorin Dr. Simone Roth am Wirtschaftsinstitut mit Schwerpunkt Marketing an der HRW tätig.

„Noch weit entfernt von faktischer Gleichbehandlung“

Zu ihrer Motivation, Gleichstellungsbeauftragte zu werden, sagt sie: „Als Frau und Mutter von zwei Kindern habe ich selbst oft genug erlebt und beobachtet, welchen Herausforderungen Frauen sich in der Arbeitswelt gegenübersehen und, dass wir noch weit entfernt sind von faktischer Gleichbehandlung.“ Privat engagiere sie sich schon lange für Geschlechtergerechtigkeit und Diversität. Sie freue sich, dies nun auch für die HRW tun zu können.