Hubschrauber über Styrum: Nur leichter Verkehrsunfall

Ein Hubschrauber kreiste am Sonntagmorgen über Styrum.

Mülheim. Zu einem Verkehrsunfall kam es am Sonntag gegen 9.20 Uhr auf der A40 bei Styrum. Die Autobahnpolizei Düsseldorf gibt Auskunft zum Geschehen.

Ein über Mülheim-Styrum kreisender Hubschrauber beschäftigte am Sonntagmorgen zwischen 9 und 10 Uhr zahlreiche Anwohner. Was geschehen war, erklärten Autobahnpolizei und Feuerwehr auf Anfrage unserer Zeitung. Ein Pkw war auf der A40 bei Styrum gegen die Leitplanke gefahren und hatte sich um die eigene Achse gedreht. Bei dem Unfall sei der Motor vollständig zerstört worden, Öl und Kühlflüssigkeit liefen aus. Deshalb musste die Fahrbahn aufwendig gereinigt werden. Die Mülheimer Feuerwehr rückte zu diesem Zweck aus. Einen Personenschaden gab es nicht. Der Hubschrauber sei auch nicht gelandet, so die Autobahnpolizei.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mülheim