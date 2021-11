Stadtentwicklung HRW-Hochschule mietet große Fläche in Parkstadt Mülheim an

Mülheim. Der Mietvertrag ist unterschrieben. Die Hochschule Ruhr West in Mülheim erweitert sich und mietet Flächen in der geplanten Parkstadt Mülheim an.

Der Mietvertrag ist unterschrieben. Die Hochschule Ruhr West (HRW) hat eine Fläche von 6.100 Quadratmetern in der Parkstadt Mülheim, auf dem ehemaligen Tengelmann Areal in Speldorf, angemietet. Das teilen die Hochschule und der Entwickler Soravia jetzt mit.

Vor Ort war die HRW zuvor schon präsent: Sie nutzte rund 2.100 Quadratmeter in dem großen alten Gebäude der früheren Tengelmann-Zentrale. Nun erweitert sie sich beträchtlich. Seit dem Erwerb des gesamten Quartiers durch Soravia konnten damit insgesamt schon 26.000 Quadratmeter, mehr als ein Drittel der Gesamtfläche, vermietet werden. Das Areal soll nach dem Entwurf des Architekturbüros „Studio Vlay Streeruwitz“ und der Landschaftsplaner von „Plan Sinn“ umgestaltet werden.

Mehr als ein Drittel der Fläche schon vermietet

Lorenz Tragatschnig, Projektleiter von Soravia, erklärt: „Wir freuen uns, mit der Hochschule Ruhr West eine renommierte Hochschule mit technischem Schwerpunkt als Mieter gewonnen zu haben. Die deutliche Erweiterung des Hochschulgeländes wertet das Areal auch für zukünftige Ansiedlungen nochmals auf. Auf diese Weise entwickelt sich die Parkstadt Mülheim sukzessive zu einem bedeutenden Wissenschaftsstandort in der Region.“

Flächen zum kreativen Lernen in der Gruppe

Die HRW plant, am Standort neben Büroflächen vor allem innovative Lehr- und Lernflächen für den kreativen Austausch einzurichten. Entsprechende Konzepte werden gerade entwickelt. „Ich freue mich darauf, diese Erweiterungsflächen mit Leben zu füllen. Unsere Kolleg:innen und Studierenden haben schon viele Ideen entwickelt, was ihnen am jetzigen Campus fehlt: Flächen zum Lernen und für kreatives Arbeiten, aber auch Orte für den informellen Austausch. Ein weiterer HRW-Standort mit moderner Medientechnik zum Studieren und Arbeiten“, so Prof. Dr.-Ing. Susanne Staude, Präsidentin der Hochschule Ruhr West.

Mülheims Oberbürgermeister Marc Buchholz meint: „Mit der Hochschule Ruhr West hat die Parkstadt einen weiteren attraktiven Mieter gewinnen können. Dieser Abschluss des Mietvertrags wird sich sicher positiv auswirken auf das Interesse weiterer Unternehmen, die mit der HRW in Kooperation stehen. Für Unternehmen, die auf die Personalakquise an der Hochschule setzen oder in Forschung und Entwicklung tätig sind und auf die Expertise der HRW zurückgreifen wollen, wird der Standort Parkstadt noch attraktiver.“

Weitere Verhandlungen laufen

Neben der Hochschule konnten in der jüngsten Vergangenheit weitere namhafte Mieter gewonnen werden, darunter eine Werkstatt für Menschen mit Behinderung und eine Krankenpflegeschule. Weitere Verhandlungen laufen ebenso wie die Umbaumaßnahmen in den Bestandsgebäuden.

