„Hochzeitsporsche“ ist wieder da: Mülheimerin feiert Polizei

Mülheim Aus einer Garage im Mülheimer Uhlenhorst wurde ein Luxuswagen gestohlen. Nun meldet die Polizei einen großen Fang. Die Porsche-Besitzerin jubelt.

„Mein Hochzeitsauto ist wieder da!“ Serpil Duman ist „unfassbar glücklich“ und „voll Adrenalin“, seit sie am Freitagvormittag mit der Polizei telefoniert hat. „Die wollten mir vor dem Wochenende noch eine Bombennachricht überbringen“, jubelt sie. Noch Stunden zuvor war die 39-Jährige am Boden zerstört, dreiste Diebe hatten ihren heißgeliebten Porsche am Mittwoch vorvergangener Woche aus einer Tiefgarage am Schemelsbruch in Speldorf geklaut. Nun ist die Welt wieder in Ordnung. Und die Mülheimerin sprudelt über, wenn sie die Geschehnisse der vergangenen Tage schildert.

Um 10 Uhr am Freitag habe sie noch diesen „elend traurigen“ Termin beim Amt in Mülheim gehabt, erzählt die Unternehmensberaterin: Der verlustig gegangene Luxuswagen musste abgemeldet werden. „Völlig deprimiert“ habe sie anschließend mit ihrem Mann im Auto gesessen. Und immer wieder darüber nachgedacht, „als Nächstes höchstens noch einen Skoda oder einen Dacia zu fahren“, um bloß nicht wieder aufzufallen. „Ich will auch aus der Villa im Uhlenhorst wegziehen und nur noch ein möglichst unauffälliges Leben führen.“

„Er hat mir versprochen, dass alle hinter Gitter kommen“, so die überglückliche Mülheimerin

Mitten im Trübsalblasen klingelte am Freitag plötzlich das Handy. Und ein Polizist erklärte ihr: „Wir haben Ihren Porsche und weitere Fahrzeuge in Euskirchen sichergestellt.“ Es sei „gelungen, Leute hochzunehmen und auch den Lkw zu finden, der alle Fahrzeuge abtransportieren sollte“. Der Beamte habe „versprochen, dass alle hinter Gitter kommen“. Genau so habe sie sich das gewünscht. Das Auto nämlich ist kein Nullachtfünfzehn-Pkw für sie: Es ist ein Schatz, mit dem die Mutter zweier Kindern im August auch zur eigenen Hochzeit vorgefahren ist. „Wir haben auf einem Boot in Gelsenkirchen gefeiert. Das war ein wunderbarer Tag.“

Mit ihrem geliebten Porsche ist die Mülheimerin Serpil Duman im Sommer 2023 auch zu ihrer Hochzeitsfeier in Gelsenkirchen gefahren. Foto: Duman / WAZ

Noch muss die 39-Jährigen einige Tage warten, bis sie mit dem Sportwagen wieder durch Mülheim cruisen kann. „Die brauchen das Fahrzeug für die Spurensicherung.“ Dann aber endet die schreckliche Geschichte, die wohl schon Anfang Dezember ihren Lauf genommen hat. Am 2. Dezember, so erzählt Duman, gab es erstmals einen Einbruch in der Tiefgarage des schicken Speldorfer Mehrfamilienhauses. „Ich kam gegen 0.30 Uhr von einer Weihnachtsfeier und die rote Leuchte der Garage hat geblinkt.“ Das habe sie alarmiert. Sie habe alles überprüft und entdeckt, dass eine Fluchttür nur leicht angelehnt war. Mögliche Täter aber waren nicht zu sehen. „Die haben uns beobachtet und wussten, dass wir nach Hause komme“, glaubt sie. Anderthalb Stunden später, so hätten es die Kameras am nächsten Tag gezeigt, stiegen die potenziellen Einbrecher erneut ein, klebten vorübergehend die Überwachungsgeräte ab „und entwendeten aus einem anderen Auto eine Funkfernbedienung“.

„Mein Mann und ich haben jede Nacht Wache gehalten - das war sehr anstrengend“

Auch am 7. Dezember zeichneten die Kameras Verdächtige in der Garage auf, die möglicherweise den großen Coup vorbereiteten. „Danach haben mein Mann und ich jede Nacht Wache gehalten, abwechselnd die Bilder der Kamera vor der Haustür angestarrt“, so Duman. Das war anstrengend: „Aber ich war mir zu 100 Prozent sicher, dass sie wiederkommen.“ Sie habe sogar extra Weihnachten und Silvester zu Hause verbracht und sei nicht - wie eigentlich geplant - in den Urlaub gefahren. „Die Polizei ist hier nachts auch immer wieder mal vorbeigefahren, um Präsenz zu zeigen.“

Dennoch: In der Nacht zum Mittwoch, 24. Januar, waren die Einbrecher erfolgreich. „Ich war zwar bis 3 Uhr wach, aber ich habe die Kamera nicht mehr beachtet.“ Sie habe nicht mitbekommen, wie sich die Diebe gegen 1.42 Uhr Zutritt verschafft haben, wie sie am Porsche hantierten, die Kameras erneut abklebten. Laut Duman konnten die Täter das Garagentor nur überwinden, „weil sie den Code kannten“ und die Zugangsdaten zum Auto haben man wohl auch vorab ausgelesen. Ihr Mann habe den Diebstahl am nächsten Morgen, als er die Tochter zur Schule fahren wollte, entdeckt. Der Schock war riesig, erzählt die Mülheimerin, und auch deshalb sei es jetzt „ein unbeschreibliches Gefühl von Erfolg, dass die Polizei zuschlagen konnte“.

Polizei Euskirchen entdeckte zwei offenbar gestohlene Luxuswagen auf Ladefläche eines Lkw

Die Beamten aus Euskirchen haben auf Nachfrage bestätigt, dass sie am Donnerstag gegen 23.45 Uhr einen weißen Porsche sowie einen schwarzen Range Rover entdeckt haben: und zwar auf der Ladefläche eines Lkw, der auf der Bundesstraße 56 N bei Zülpich im Kreis Euskirchen unterwegs war, unweit einer Auffahrt auf die A1. „Man muss kein ausgebildeter Kriminalist sein, um zu ahnen, dass da jemand mit geklauten Fahrzeugen auf dem Weg Richtung Autobahn war“, so Franz Küpper, Sprecher der Euskirchener Polizei.

Der Lastwagen samt Sattelauflieger und die Luxuswagen wurden sichergestellt, der aus Litauen stammende Lkw-Fahrer (53) vorläufig festgenommen. Die Autos stammen laut Küpper „aus einer Diebstahlserie im Ruhrgebiet“, man stehe dazu im Kontakt mit den Kollegen aus Essen und Mülheim. Da die Spurensicherung noch nicht abgeschlossen ist, wolle man aktuell noch nicht 100%ig bestätigen, dass der Porsche wirklich jener vom Schemelsbruch ist. Was aber sicher feststeht, ist dieses: In den vergangenen Monaten sind in Essen und Mülheim mehrere hochwertige Fahrzeuge entwendet worden, so im Dezember ein Porsche in Kettwig und wenige Tage zuvor einer in Saarn. Inwieweit ein Zusammenhang zwischen all den Taten besteht, ist noch nicht abschließend geklärt.

Blaulicht in Mülheim - Lesen Sie auch:

>> Bleiben Sie in Mülheim auf dem Laufenden: Weitere Nachrichten aus Mülheim lesen Sie hier. +++ Sie wollen keine Nachrichten aus Mülheim verpassen? Abonnieren Sie kostenlos unseren Newsletter! +++ Haus, Wohnung, Grundstück - Alles zum Wohnen und Bauen in Mülheim +++ Gastronomie in Mülheim - Hier finden Sie unsere Extra-Seite dazu. +++ Einkaufen in Mülheim - Unsere Extra-Seite zum Handel +++ Hier geht es zum Mülheimer Freizeitkalender. Legen Sie sich doch einen Favoriten-Link an, um kein Event zu verpassen! +++ Blaulicht! Hier geht es zu weiteren Meldungen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mülheim