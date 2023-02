Die Hochzeitsmesse „Ganz Ich für Dich“ findet erstmals auch in Mülheim statt. In Bottrop hat sich die Messe in der Kulturkirche Heilig Kreuz schon etabliert.

Freizeit Hochzeitsmesse in Mülheim: Das erwartet Besucher vor Ort

Mülheim. Zum ersten Mal findet in Mülheim die Hochzeitsmesse „Ganz Ich für Dich“ statt. Die Veranstalterinnen geben einen Ausblick auf die Aussteller.

„Ganz Ich für Dich“ lautet der Titel der Hochzeitsmesse, die in diesem Jahr zum ersten Mal auch in Mülheim stattfindet. Der Anspruch der Veranstalterin Mariella Priolo, die in Hattingen einen Modeladen für Braut und Bräutigam betreibt: „Wir wollen euch zeigen, dass “altes Brauchtum” auch ganz modern inszeniert werden kann.“

Schwiegertochter Laura-Marie Priollo, die zum „Ganz Ich für Dich“-Team gehört und die Hochzeitsmessen in der Region organisiert, erklärt das Prinzip, das hinter der Veranstaltung steckt. „Normalerweise sind Hochzeitsmessen sehr groß und man findet zu jedem Detail viele Anbieter.“ Anders jedoch bei der Hochzeitsmesse, die bislang bereits in Essen, Bottrop und Bochum stattgefunden hat. „Wir haben nur zwei Dienstleister pro Gewerbe vor Ort“, so Laura-Marie Priolo. „Damit wollen wir das Konkurrenzdenken eindämmen und den Fokus wirklich auf das Brautpaar legen.“

Heiraten in Mülheim: Aussteller aus der ganzen Region vertreten

Noch ist die Liste der Aussteller, die am 26. Februar im Franky’s Loft vor Ort sein werden, nicht ganz komplett – „ein paar Anmeldungen stehen noch aus“ – aber einige Namen verrät Organisatorin Laura-Marie Priolo vorab: So ist natürlich die Veranstalterin mit Mariella Mode für Braut und Bräutigam aus Hattingen und Heiligenhaus vertreten, aus Bottrop sind Rino Hochzeitstorten und Juwelier Triffterer dabei, aus der Nachbarstadt Essen stellen sich der Goldschmied Zeno und DJ Dominic vor und aus Dortmund reisen die Hochzeitsfotografen Tomasiani und Markus Laghanke an. Einen etwas weiteren Weg aus Remscheid nimmt Sven Post von der Redemanufaktur Traufräulein aus Remscheid auf sich.

„Ob Modern, Klassisch oder Vintage für alle ist etwas dabei“, versprechen die Veranstalterinnen. In Essen besuchten zuletzt laut Laura-Marie Priolo rund 300 Menschen die „Ganz Ich für Dich“-Messe. „Wir hoffen, auch in Mülheim viele Gäste begrüßen zu dürfen.“ Einer Anmeldung bedarf es übrigens nicht und auch eine Eintrittsgebühr gibt es nicht – durchaus untypisch für das sonst recht kostenintensive Gewerbe rund um die Hochzeitsplanung. „Uns ist bewusst, dass Hochzeiten sehr teuer sind“, so Priolo. „Deswegen heben wir und bewusst etwas ab.“

Hochzeitsmesse „Ganz Ich für Dich“, Franky’s Loft (Sandstraße 158), Sonntag, 26. Februar, 10.30 bis 16 Uhr. Eintritt frei, keine Anmeldung nötig.

