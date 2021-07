Hochwasser in Mülheim Hochwasser: Mülheimer Tiefgarage am Rathausmarkt geschlossen

Mülheim. Die Tiefgarage unter dem Rathausmarkt in Mülheim bleibt in dieser Woche noch geschlossen. Die Ebene unter dem Parkdeck ist noch voller Wasser.

Parken unter dem Rathausmarkt ist noch nicht wieder möglich: In der dortigen Tiefgarage ist die Ebene unter dem Parkdeck noch voller Wasser. Diese Ebene dient zur Absaugung der Abgase über die aktiven Lüfter. Erst am Donnerstag wird ein Unternehmen vor Ort sich um das Problem kümmern, so die Stadt. In dieser Woche bleibt die TG Rathausmarkt geschlossen, obwohl äußerlich keine Schäden zu sehen sind.

Die Steiger der Weißen Flotte an der Ruhr werden in dieser Woche auf Standfestigkeit und Sicherheit überprüft.

