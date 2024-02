Mülheim Erneut haben heftige Regenfälle die Ruhr anschwellen lassen. Die Stadt hat Zugänge zum Fluss gesperrt. Wie die Feuerwehr die Lage einschätzt.

Nur wenige Wochen nach dem Hochwasser zum Jahreswechsel hat die Stadt Mülheim aufgrund anhaltender Regenfälle erneut Sperrungen entlang der Ruhr veranlasst. Die Durchflussmengen an den für Mülheim maßgeblichen Pegeln in Hattingen und Wetter, so heißt es am Donnerstag in einer Mitteilung, seien so stark gestiegen, dass daran kein Weg vorbeigeführt habe.

Der Leinpfad in Richtung Kettwig ist auf der Mendener Seite dicht, ebenso wurden Zugangswege von der Mendener Straße aus blockiert. Folgende Stellen sind laut Stadt seit Mittwochabend nicht mehr zugänglich: Mendener Straße/Im Körfken, Mendener Straße/Wetzkamp, In der Heil, Mulhofskamp (DLRG) Leinpfad, Mulhofskamp (DLRG) Einfahrt, Hahnenfähre, Altenheim Ruhrgarten, Mendener Straße 52, Mendener Straße 10e, Mendener Straße ehemalige Jugendherberge gegenüber der Rampe zum Leinpfad, Mendener Straße/Leinpfad Richtung Essen, Steinkampstraße Zugang Ruhrtalradweg.

Sperrungen entlang der Mülheimer Ruhr bleiben noch tagelang bestehen

Dieser Zustand bleibe auch in den kommenden Tagen so, heißt es von der Stadt. Denn selbst wenn die Überflutung zurückgehen sollte, müsse man damit rechnen, dass die Wege verschmutzt und rutschig seien und deshalb aus Sicherheitsgründen nicht nutzbar. Der Bauhof des Tiefbauamtes kontrolliere die Situation regelmäßig vor Ort und treffe die erforderlichen Maßnahmen.

Dennis Goronczy, Sprecher der Mülheimer Feuerwehr, zeigte sich am Donnerstagmittag noch entspannt: „Wir haben die Lage natürlich im Blick und verfahren genauso wie zum Jahreswechsel: Wir beobachten die maßgeblichen Pegel in Hattingen und Wetter ganz genau und sind gerüstet, um notfalls die markanten Punkte in der Stadt zu schützen.“ Bis dato sei lediglich „die erste Warnschwelle“ erreicht, „es muss also noch keiner beunruhigt sein“. Laut Prognosen des Deutschen Wetterdienstes steht dem Sauerland Dauerregen mit 60 bis 80 Liter pro Quadratmeter bevor. „Wenn das tatsächlich so kommen sollte, müssen wir sehr wachsam sein.“

Das Hochwasser zu Jahresbeginn - Lesen Sie hier:

Hochwasser in Mülheim: Der Pegel der Ruhr ist bedrohlich angestiegen.

