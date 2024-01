Das Hochwasser in Mülheim hat sich zurückgezogen, nun bleibt die Bestandsaufnahme.

Extremwetter Hochwasser in Mülheim: Wo Stadt auf mögliche Schäden prüft

Mülheim Nach den jüngsten Überflutungen hat sich die Hochwasserlage in Mülheim wieder beruhigt. Offen bleibt noch die Frage: Welche Schäden gibt es?

Zunächst das Weihnachtshochwasser und dann der Dauerregen kurz nach Neujahr: Mehr als zwei Wochen lang war der Pegel der Ruhr alarmierend hoch, Feuerwehr und Stadt auf das Äußerste vorbereitet. Mittlerweile hat sich die Lage wieder entspannt, der Ruhrpegel ist gesunken und liegt mittlerweile bei deutlich unter vier Metern. Das Tiefbauamt und der Bauhof der Stadt starten die Bestandsaufnahme und gehen der Frage nach: Welche Schäden sind geblieben?

Stadt Mülheim kann noch keine abschließende Bilanz ziehen

Um diese Frage zu klären, begehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aktuell die von der Überflutung betroffenen Bereiche, unter anderem den gesamten Leinpfad, und kontrollieren diese auf Verunreinigungen und sonstige Schäden. In den kommenden Tagen sollen Überprüfungen an folgenden Orten folgen: die Saarner Ruhraue, der Gerbersteg, die Treppenanlage der Stadthalle, die Straßen rund um Delle/Casino, Auf dem Dudel, das Luisental, Wilhelmstraße, der Parkplatz an der Konrad-Adenauer-Brücke, die Ruhrpromenade und der Stadthafen.

Die Sperrung der Mintarder Straße konnte indes mittlerweile aufgehoben werden, wie die Stadt mitteilt. „Erst wenn abzusehen ist, welche verkehrssicherungspflichtigen Arbeiten durchgeführt werden müssen, können die Sperrungen weiterer Bereiche nach und nach aufgehoben werden.“ Erst dann könne auch eine abschließende Bilanz zur Höhe der entstandenen Schäden gezogen werden.

