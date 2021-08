So sah es beim Hochwasser aus: Sandsäcke waren auf der östlichen Uferseite des Schleusenkanals in Höhe des Wasserbahnhofs in Mülheim aufgestellt.

Hochwasser Hochwasser in Mülheim: MEG sammelt Sandsäcke in City ein

Mülheim. Die Sandsäcke, die beim Hochwasser für Schutz sorgen sollten und gesorgt haben, werden jetzt von der MEG eingesammelt. Man muss nur anrufen.

Die Aufräumarbeiten nach dem Hochwasser in Mülheim sind in vollem Gange. Um Bürgerinnen und Bürger sowie Gewerbetreibende weiterhin zu unterstützen, sammelt die MEG in Abstimmung mit der Feuerwehr in den kommenden Tagen Sandsäcke im Bereich der Innenstadt ein. Dieser Service ist kostenlos.

Wer sich telefonisch unter der 99 66 00 anmeldet, muss nichts weiter tun. Auch auf dem Wertstoffhof kann jeder seine Sandsäcke kostenlos abgeben. Die Öffnungszeiten sind wie folgt: Montag, Mittwoch und Freitag 8 bis 15 Uhr, Dienstag und Donnerstag 12 bis 19 Uhr und jeden ersten Samstag im Monat – also am 7. August von 9 bis 14 Uhr. Die Aktion läuft bis zum 13. August.

