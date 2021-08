Iris Kamann, die als Pächterin die Wiesen in den Styrumer Ruhrauen für ihre Kühe nutzt, zeigt den Berg Müll, der am vergangenen Wochenende bei der Aufräum-Aktion zusammengekommen ist. Am kommenden Samstag, 7. August, will der Verein 4330hilft dort erneut mit Freiwilligen anpacken.