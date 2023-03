Wetter Hochwasser in Mülheim: Erneut Sperrungen entlang der Ruhr

Mülheim. Die Regenfälle der vergangenen Tage haben die Hochwassergefahr in Mülheim steigen lassen. Die Stadt sicherte jetzt erste Bereiche an der Ruhr.

Das Hochwasser hat aufgrund der vielen Regenfälle der vergangenen Tage erneut Mülheim erreicht. Die Stadt reagierte mit Sperrungen.

Die Durchflussmengen an den für Mülheim maßgeblichen Pegeln in Hattingen und Wetter lägen bei über 300 Kubikmetern pro Sekunde, teilte die Stadtverwaltung am Montagmorgen mit, warum sie erste Sperrungen entlang der Ruhr vornehme.

Mülheims Leinpfad in Richtung Kettwig seit dem Wochenende gesperrt

So ist der Leinpfad in Richtung Kettwig seit dem Wochenende auf der Mendener Seite gesperrt. Ebenfalls nicht mehr passierbar sind die entsprechenden Zugangswege von der Mendener Straße aus. Das werde auch erst mal so bleiben, denn selbst wenn die Überflutung zurückgehen sollte, seien die Wege verschmutzt und rutschig und aus Sicherheitsgründen nicht nutzbar, heißt es seitens der Verwaltung.

Der Bauhof des Tiefbauamtes kontrolliere jetzt regelmäßig die Situation vor Ort und treffe, falls erforderlich, weitere Sicherungsmaßnahmen.

