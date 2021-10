Mülheim. Das Ruhr-Hochwasser hat Mitte Juli und in der Zeit danach Mülheim in Atem gehalten. Hier sind unsere Berichte im Überblick, eine Chronik.

Unbewohnbare Häuser in Mülheim-Mintard, große Schäden an der Schleuseninsel, Landunter auf dem Campingplatz, Evakuierungen etwa eines Seniorenheims am Ruhrufer, dazu das spektakuläre Sinken der Moornixe: Das Ruhr-Hochwasser im Juli hat die Stadt in Atem gehalten. Eine Chronologie unserer Hochwasser-Berichterstattung.

14. Juli: Feuerwehr ist in Alarmbereitschaft wegen Unwetter

15. Juli: Überschwemmung droht in der Mülheimer Innenstadt

15. Juli: Campingplätze geräumt: Die Ruhr fließt mittendurch

15. Juli: BW Mintard unter Schock: Unwetter zerstört die Sportanlage

16. Juli: Weitere Evakuierungen notwendig

16. Juli: Umzug mit dem Allernötigsten: Mülheimer Altenheim geräumt

16. Juli: Nach Havarie: Kahlenbergwehr läuft ohne Schäden

16. Juli: Hochwasser in Mülheim: Es riecht wie am Wattenmeer

Überschwemmt: eine Kleingartenanlage in Saarn. Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

16. Juli: Mit Fotostrecke: Bei der DJK BW Mintard ist alles kaputt

16. Juli: In Mintard versinken Anwohner in Wassermassen

18. Juli: Hochwasser-Historie in Mülheim: Unermessliche Schäden

18. Juli: Tiertafel sammelt Spenden für Hochwasser-Betroffene

18. Juli: Die Ruhr ist wieder friedlich: Mülheim bleibt vorsichtig

19. Juli: Angler retten mehr als 1000 Fische

19. Juli: Nasse Häuser und nächtlicher Schrottklau in Mintard

19. Juli: Schleuseninsel traf es am schlimmsten

20. Juli: Mülheim zeigt überwältigende Hilfsbereitschaft

20. Juli: Bauwagen-Hotel hat das Hochwasser überstanden

20. Juli: Hochwasser: Wie kritisch ist die Lage für den Wasserbahnhof?

Blick von Essen-Kettwig Richtung Mintard und Ruhrtalbrücke der A 52: Die Ruhr ist breit über ihre Ufer getreten. Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

20. Juli: Tiefgarage am Rathausmarkt geschlossen

20. Juli: Naturbad: Wir hatten Angst, dass der Deich bricht

21. Juli: Hochwasser: Wo die Stadt endlich umdenken muss

21. Juli: Yacht-Club und Grüne Flotte hielten Nachtwache

21. Juli: Evakuierung beendet: Mülheimer Altenheim-Bewohner sind zurück

21. Juli: Kleingärtner beseitigen Flutschäden

22. Juli: So ist der Stand nach dem Hochwasser bei Blau-Weiß Mintard

22. Juli: Hochwasser in NRW: Die Lage jetzt und vor einer Woche

22. Juli: Mäusehaus in Saarn muss wegen Wasserschaden ausweichen

22. Juli: Stadt entwarnt: Abriss des Wasserbahnhofs schwierig

22. Juli: Lokale am Mülheimer Ruhrufer: Nach Corona der nächste Mist

Innerhalb von Sekunden wird das Fahrgastschiff Moornixe im Juli am Mülheimer Kahlenbergwehr von der immensen Kraft der Ruhr-Fluten unter Wasser gezogen. Foto: NRZ

25. Juli: Taucher erkunden gesunkene Moornixe

28. Juli: Sport auf der Ruhr wieder möglich

28. Juli: Trinkwasser wird ab 4. August nicht mehr gechlort

30. Juli: MEG fuhr für Sperrmüll Extratouren

1. August: Nach dem Hochwasser räumen Mülheimer die Ruhrauen auf

3. August: Wie sich die Natur wieder regeneriert

3. August: MEG sammelt Sandsäcke in City ein

5. August: Mülheimer Landwirte blicken auf Hochwasser-Schäden

8. August: Rettungsring der Moornixe gefunden

Geflutet: der Sportplatz von Blau-Weiß Mintard. Foto: Oliver Müller / FUNKE Foto Services

11. August: Nach Hochwasser: Mülheimer Hilfsorganisationen haben viel Zulauf

12. August: Nach Hochwasser: Mädchen sammeln für das Mäusehaus

13. August: Moornixe-Ring wird für Mülheimer Flutopfer versteigert

13. August: Benefizspiel: 19.777 Euro für Blau-Weiß Mintard

20. August: Hochwasser: Das sind die Schäden rund um den Wasserbahnhof

6. September: Hochwasser: So sieht es in Mülheimer Kleingartenanlage aus

6. September: Rumbachtal: Für weitere Hochwasser vorsorgen

11. September: Ruhr-Clean-up: Mülheimer sammeln an der Ruhr säckeweise Müll

13. September: Hochwasserschäden: Häuser in Mintard immer noch unbewohnbar

18. September: Nach der Flut: Feuerwehr Mülheim half wochenlang im Ahrtal

28. September: Hochwasser-Katastrophe: Jazzbands spielen für zwei Familien

4. Oktober: Bergung der Moornixe wird aufwendig vorbereitet

Ein Anwohner steht am 15. Juli mit einem Helfer in Mintard und blickt auf die Überschwemmungen. Foto: Oliver Müller / FUNKE Foto Services

5. Oktober: Hochwasser: So geht es an der Schleuseninsel voran

7. Oktober: Spektakuläre Bergung: Moornixe wieder über Wasser

16. Oktober: Moornixe mitten in der Nacht aus der Ruhr geborgen

