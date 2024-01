Hochwasser in Mülheim: Der aktuelle Pegelstand der Ruhr

Spaziergänger schauen sich das Hochwasser der Ruhr am Dienstag, 26. Dezember 2023, von der Schloßbrücke in Mülheim an.Die kurze Regenpause am zweiten Weihnachtstag sorgt für kurzes Aufatmen. Der angekündigte Regen in den kommenden Tagen hält die Lage