Mülheim/Bottrop. Alle Systeme der Hochschule Ruhr West in Mülheim und Bottrop sind vom Netz: Man ist offenbar „Ziel eines externen Angriffs“ geworden. Die Folgen.

Die in Mülheim und Bottrop ansässige Hochschule Ruhr West (HRW) ist möglicherweise Opfer eines Cyberangriffs geworden. „Nach aktuellen Einschätzungen“ sei man „Ziel eines externen Angriffs geworden“, hieß es am Montag auf der eigens eingerichteten Plattform hochschule-ruhr-west.de/hrwoffline/.

Aus Sicherheitsgründen seien die Systeme zur Mittagszeit vollständig vom Netz getrennt worden. „Die meisten Dienste der Hochschule sind aktuell nicht erreichbar.“ Die IT-Abteilung arbeite „mit Hochdruck daran, alle Systeme schnellstmöglich wieder zur Verfügung zu stellen“.

Elektronische Prüfungen finden bis einschließlich 4. Februar nicht statt

Da im noch laufenden Semester mit vielen Fragen zu rechnen ist, versorgt die Hochschule die Studierenden, Studieninteressierten, Studentischen Hilfskräfte, Beschäftigten und Prüfer via hochschule-ruhr-west.de/hrwoffline/ mit wichtigen Informationen. So heißt es dort etwa: „Sollten Studierende eine Klausur in Präsenz schreiben, so findet diese regulär statt. Elektronische Prüfungen in den E-Assessment-Räumen sowie Onlineprüfungen aber finden bis einschließlich Samstag, 4. Februar, nicht statt.“

Generell gelte: „Sollten Studierende in der Prüfungsvorbereitung eingeschränkt sein, da sie beispielsweise nicht auf Lernmaterialien in Moodle zugreifen können, haben sie selbstverständlich die Möglichkeit, formlos von der Prüfung zurückzutreten.“ Sollte ein Fristende – etwa zur Abgabe einer Abschlussarbeit oder zur Anmeldung einer Klausur – in die Zeit der technischen Störung fallen, so verlängert sich die Frist entsprechend. Auf der Homepage der Hochschule gibt es auch eigens für einen solchen Fall vorgesehene Kontaktdaten.

Täglich wissen, was in Mülheim passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Mülheim-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mülheim