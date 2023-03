Hier können sich Mülheimer Kinder in den Ferien auspowern

Mülheimer Kinder beim Sport: In den Osterferien gibt es zwei Angebote für Elf- bis 14-Jährige in Heißen und in Styrum.

Mülheim. Neue Sportarten kennenlernen, Spaß haben: Zwei Osterferienwochen laufen in Mülheim. Wer zwischen elf und 14 Jahren ist, kann sich jetzt anmelden.

In den Osterferien bietet der Mülheimer Sportservice zwei Sportwochen für Kinder im Alter von elf bis 14 Jahren an. Es beginnt in der ersten Ferienwoche mit einer Sportwoche in Heißen - sie findet vom 3. bis 6. April in der Sporthalle Kleiststraße statt. In der zweiten Osterferienwoche, vom 11. bis 14. April, geht es weiter in Styrum, im Sportpark Styrum und in der Sporthalle Von-der-Tann-Straße.

In beiden Wochen soll es täglich von 9 bis 16 Uhr ein abwechslungsreiches Programm geben, bei dem Spaß an der Bewegung und das gemeinsame Sporttreiben mit Gleichgesinnten im Vordergrund stehen, heißt es in der Ankündigung des Mülheimer Sportservice.

Mülheimer Kinder und Jugendliche lernen Trendsportarten kennen

Unter der Betreuung erfahrener Trainerinnen und Trainer können die Teilnehmenden in verschiedenen Workshops insbesondere Trendsportarten kennenlernen, beispielsweise Parkour, Longboarden, Fußball und American Football. Neben den angeleiteten Workshops soll es auch Zeiten geben, in denen die Kinder und Jugendlichen eigene Sportspiele vorschlagen und ausprobieren können.

Programmhighlight der Sportwoche Heißen wird ein sportlicher Ausflug sein, während die Teilnehmenden der Sportwoche Styrum vor allem vom neuen Sportpark profitieren, der u.a. eine Freilufthalle, Parkouranlage, Boulderwand, digitale Torwand und Beachvolleyballfelder bietet. Der Teilnahmebeitrag für die Sportwochen beträgt jeweils 75 Euro, die Verpflegung ist schon enthalten.

Anmeldung und Info beim Mülheimer Sportservice, Jonas Höhmann: Jonas.Hoehmann@muelheim-ruhr.de, 0208 4555216.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mülheim