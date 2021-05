Hermann Stollen: Mitbegründer der Mülheimer Grünen ist tot

Mülheim. Ein Mitbegründer der Mülheimer Grünen ist tot: Hermann Stollen starb mit 70 Jahren. Seine Partei würdigt nicht nur seine Leidenschaft für Politik.

Die Mülheimer Grünen trauern um ihr langjähriges Mitglied Hermann Stollen. Stollen verstarb jetzt im Alter von 70 Jahren.

Als Gründungsmitglied des Mülheimer Kreisverbandes und langjähriger Kommunalpolitiker hat er die Grünen vor Ort maßgeblich mitgeprägt. „Mit seiner herzlichen Art und seiner direkten und humorvollen Ansprache bleibt uns Hermann in bester Erinnerung“, heißt es in einem kurzen Nachruf der Partei auf deren Webseite. „Wir verlieren einen leidenschaftlichen Kollegen und einen guten Freund.“

Mülheims Grünen-Parteisprecher: Stollen war „unser Mülheimer Urgestein“

Parteisprecher Fabian Jaskolla nannte Stollen, der bis zur Kommunalwahl auch Ratsmitglied für die Grünen war, „unser Mülheimer Urgestein“. Die Nachricht über Stollens Tod mache ihn sehr traurig. „Egal ob in der Mitgliederversammlung, der Fraktionssitzung oder am Wahlkampfstand: Grün in Mülheim ist ohne Hermann kaum vorstellbar“, so Jaskolla in den sozialen Netzwerken.

Als Grüner der ersten Stunde habe Stollen den Kreisverband maßgeblich geprägt. „Gerne erinnere ich mich an den Kommunalwahlkampf im vergangenen Jahr zurück, als wir gemeinsam in Saarn standen“, so Jaskolla. „Mit seiner unnachahmlichen Art, direkt und humorvoll zugleich, und seiner großen Herzlichkeit hat Hermann die Menschen für sich gewonnen. Mit dir gemeinsam Politik zu machen, deinen Anekdoten zu lauschen und ins Gespräch zu kommen, war eine große Freude. Du wirst uns sehr fehlen.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mülheim