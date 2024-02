Herdplatte löst Wohnungsbrand in Mülheim aus: ein Verletzter

In einem Mülheimer Mehrfamilienhaus ist eine Küche in Brand geraten. Ein Nachbar verletzte sich bei Löschversuchen, die Polizei ermittelt nun.

An der Heerstaraße in Mülheim-Speldorf ist am Sonntagnachmittag, 4. Februar, gegen 16 Uhr eine Wohnung in Brand geraten. Anwohner des betroffenen Mehrfamilienhauses schilderten eine starke Rauchentwicklung aus einer Wohnung im ersten Obergeschoss.

Wie die Feuerwehr mitteilt, konnten die Einsatzkräfte beim Eintreffen im Hausflur deutlich wahrnehmbarer Brandrauch feststellen. „Umgehend wurden durch die ersteintreffenden Kräfte zahlreiche Bewohner des Mehrfamilienhauses ins Freie geführt“, heißt es in einer Mitteilung der Feuerwehr. Der Brandherd konnte demnach schnell in der Küche lokalisiert und gelöscht werden. Offenbar waren zwei mobile Herdplatten und angrenzende Einrichtungsgegenstände der Küche in Brand geraten. Die Ursache dafür ist nach bisherigem Stand nicht bekannt.

Mülheimer verletzte sich bei Löschversuchen an den Armen

Angrenzende Wohnungen wurden durch die Einsatzkräfte auf Brandrauch kontrolliert, sieben Bewohner, darunter drei Kinder, wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung durch den Notarzt untersucht. „Ein Nachbar zog sich bei Löschversuchen leichte Verbrennungen an den Unterarmen zu, konnte jedoch nach ambulanter Behandlung vor Ort verbleiben“, so die Feuerwehr. „Glücklicherweise konnten bei keiner der betroffenen Personen kritische Kohlenmonoxidwerte festgestellt werden, sodass nach Abschluss der Belüftungsmaßnahmen alle Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren konnten.“

Zur Schadenshöhe in der Brandwohnung liegen derzeit keine Erkenntnisse vor. Die Brandursache wird durch die Polizei ermittelt.

