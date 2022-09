Herbstferien: Stadt Mülheim startet Sportprogramm für Kinder

Mülheim. Für Herbstferien voller Bewegung bietet der Mülheimer Sportservice ein Ferienprogramm für Kinder und Jugendliche an. So sieht das Angebot aus.

Sportliche Herbstferien statt Rumhängen auf dem Sofa: Der Mülheimer Sportservice bietet im Rahmen seines Ferienprogramms verschiedene sportliche Aktivitäten für Kinder und Jugendliche an.

Los geht es am 1. Oktober mit einem Parkour-Workshop für Neulinge. Der Workshop findet von 10 bis 13 Uhr an der neuen Parkour-Anlage im Sportpark Styrum statt. „Der Park bietet perfekte Bedingungen, um die ersten Schritte innerhalb der Sportart zu wagen“, so der Sportservice. Während des Workshops erlernen die Teilnehmenden die Grundlagen der Bewegungskunst. Spielerische Bewegungsaufgaben fördern zudem die Kreativität. „Egal ob balancieren, springen, hangeln oder schwingen – der gemeinsame Spaß beim Ausprobieren neuer Bewegungen steht im Vordergrund.“ Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 17 Jahren können an dem kostenlosen Parkour-Workshop teilnehmen. Es sind keine Vorerfahrungen nötig.

Sport in Mülheim: American Football kennenlernen

In der ersten Herbstferienwoche vom 4. bis zum 7. Oktober findet das „American Football Feriencamp“ auf der Sportanlage an der Südstraße statt. Das Football-Camp wird in Kooperation mit dem 1. AFC Mülheim Shamrocks e.V. durchgeführt und richtet sich an Mädchen und Jungen im Alter von 12 bis 16 Jahren, die Lust haben, den Teamsport American Football aus den USA kennenzulernen. Im Camp lernen die Teilnehmenden unter Anleitung der Football-Trainerinnen und -Trainer des Vereins zum Beispiel, wie man einen Football richtig wirft, fängt und wie man einen sogenannten „Tackle“ richtig setzt. Weder Vorerfahrungen noch eine Footballausrüstung sind für die Teilnahme notwendig. Das Camp findet an den vier Tagen jeweils von 10 bis 16 Uhr statt. Bei schlechtem Wetter steht die Westenergie-Sporthalle zur Verfügung. Im Teilnahmebeitrag von 60 Euro ist die Verpflegung enthalten.

Die Sportwoche Styrum in der zweiten Ferienwoche vom 10. bis 14. Oktober richtet sich an Kinder im Alter von 11 bis 14 Jahren. „An fünf Tagen erwartet die Teilnehmenden ein abwechslungsreiches Sportprogramm, mit täglich zwei angeleiteten Workshops“, so die Veranstalter. Geboten werden Einblicke in die Sportarten Parkour, Thaiboxen, Beachvolleyball und Fußball. Neben den Workshops soll es auch Zeiten geben, in denen die Teilnehmenden eigene Sportspiele vorschlagen und ausprobieren können. Die Sportwoche findet im Sportpark Styrum statt. Bei schlechtem Wetter besteht zudem die Möglichkeit, auf die Sporthalle Von-der-Tann-Straße auszuweichen. Die Sportwoche findet jeweils von 9 bis 16 Uhr statt. Die Verpflegung ist im Teilnahmebeitrag von 75 Euro enthalten.

Für Anmeldung und weitere Informationen steht Christina Amedick vom Mülheimer Sportservice zur Verfügung: Telefonisch unter 0163 2560818 oder per Mail an christina.amedick@muelheim-ruhr.de.

