Heizungsgesetz: Stadt Mülheim bietet zwei Informationsabende

Mülheim. Das neue Heizungsgesetz wirft für Hauseigentümer viele Fragen auf. Die Stadt Mülheim geht nun proaktiv mit Informationsabenden auf sie zu.

Zum umstrittenen neuen Heizungsgesetz bietet Mülheims Stadtverwaltung Bürgerinnen und Bürgern zwei Informationsabende an.

Aktuell herrsche große Verunsicherung wegen des geplanten Heizungsgesetzes, stellt die Verwaltung dazu fest: „Ist eine Wärmepumpe in meinem Haus möglich und sinnvoll? Welche Förderung gibt es? Bei den sinkenden Gaspreisen doch noch bei der Gasheizung bleiben? Wie ist das mit der kommunalen Wärmeplanung?“

Heizungsgesetz: Beide Informationsabende in Mülheim-Raadt

Um diese und weitere Fragen zu beantworten, bietet die Stadt zwei Informationsabende an: am Dienstag, 18. Juli, um 18 Uhr im Gemeindehaus der Heilig Geist Kirche an der Zeppelinstraße 67 und am Dienstag, 25. Juli, um 18 Uhr im Evangelischen Wohnstift Raadt an der Parsevalstraße 111. Einlass für beide Veranstaltungen ist ab 17.30 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Die Veranstaltungen finden im Rahmen der städtischen Wärmepumpen-Kampagne „Es geht auch ohne – Nachhaltig und unabhängig heizen“ statt. Zusätzlich gibt es laut Stadtverwaltung die Möglichkeit, sich in der Energie- oder Solarsprechstunde zu informieren: energiewende@muelheim-ruhr.de oder 0208/455-6832.

