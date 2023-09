Heiraten in Mülheim: Spezielle Trauungen kosten bald mehr

Für eine Trauung in besonderem Ambiente müssen Paare in Mülheim künftig deutlich mehr zahlen.

Mülheim. Wer in Mülheim an einem ungewöhnlichen Ort heiraten will, zahlt bald deutlich drauf. Welche Locations von der Preissteigerung betroffen sind.

Wer sich in Mülheim das standesamtliche Ja-Wort geben will, hat die Auswahl aus zahlreichen Locations. Neben dem Trausaal im Rathaus bietet die Stadt sogenannte „Ambiente-Trauungen“ an. Im Aquarius, Schloß Broich, Schloß Styrum oder auch auf der Weißen Flotte sind die außergewöhnlichen Trauungen möglich. Nun soll die Eheschließung an den speziellen Orten teurer werden: Statt 191 Euro Extragebühr werden ab dem 21. September künftig 300 Euro fällig – immerhin ein Aufpreis von mehr als einem Drittel. Die Miete und etwaige andere Gebühren des Standortes sind da noch nicht eingerechnet.

Dabei sind die „Ambiente-Trauungen“ gerade bei auswärtigen Paaren besonders beliebt, nicht ohne Grund hat Mülheim den Ruf als Ziel für Hochzeitstourismus weg. So entfielen von den 1077 Eheschließungen, die 2022 in Mülheim beurkundet wurden, 378 (35 Prozent) auf auswärtige Paare. Noch deutlicher wird der Trend bei den „Ambiente-Trauungen“: Von den 494 Trauungen dieser Art machten 253 Paare und damit mit 51 Prozent etwas mehr als die Hälfte die „Hochzeitstouristen“ aus.

Standesamtliche Trauung in Mülheim: Schon jetzt viele Reservierungen

Nun also die deutliche Erhöhung – ist Mülheim bislang „zu günstig“ gewesen und lockte deshalb so viele auswärtige Paare an? „Die Erhöhung steht im Kontext mit organisatorischen Entscheidungen, die aufgrund von Arbeitsverdichtungen im Standesamt durch gestiegene Fallzahlen und neue, gesetzlich übertragene Pflichtaufgaben zu treffen waren“, heißt es auf Nachfrage aus dem Standesamt. Aus wirtschaftlichen Gründen sei die Erhöhung notwendig gewesen, um das Angebot der „Ambiente-Trauungen“ aufrecht erhalten zu können.

Die Möglichkeit sei überaus beliebt, im laufenden Jahr haben laut Standesamt bislang 296 der speziellen Trauungen stattgefunden. „Reserviert oder bereits fest angemeldet sind für die Monate September bis Dezember zum jetzigen Zeitpunkt weitere 164 Ambiente-Trauungen.“

