Heiraten in Mülheim: Paare können Termine selbst reservieren

Mülheim. Online-Service für alle, die sich in Mülheim trauen: Die Stadt schaltet eine Webseite frei, die Überblick über Termine, Orte und Preise bietet.

Heiraten am Wunschdatum – das könnte mit dem neuen Service des Mülheimer Standesamtes deutlich leichter klappen: Am 1. Mai wird der Traukalender für das Jahr 2024 freigeschaltet. „Ab diesem Datum werden bereits Terminreservierungen für das gesamte kommende Jahr möglich sein“, erklärt Stadtsprecher Volker Wiebels.

Auf der städtischen Homepage (Suchwort: Traukalender) oder unter www.traukalender.muelheim-ruhr.de können Paare sich ihren Wunschtermin im Regelfall selbst reservieren. Neben der Terminübersicht erhalten Paare „umfangreiche und für ihre Planungen wertvolle Informationen zu den Traulocations,“ so Standesamtsleiterin Katrin Dente. Im kommenden Jahr bietet das Standesamt insgesamt 1.670 buchbare Terminen, wovon 930 auf den Trausaal und 740 auf die Ambientetrauorte entfallen.

„Neben den Trauungen am Mittwoch- und Freitagvormittag im historischen Trausaal des Rathauses werden auch in 2024 wieder an zahlreichen Mittwochnachmittagen sowie fast allen Freitagnachmittagen und Samstagen des Jahres die beliebten Trauungen in unseren Ambientetrauorten Aquarius Wassermuseum, Schloß Broich, Schloß Styrum und auf der Weißen Flotte möglich sein,“ so Dente.

