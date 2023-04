Heifeskamp Mülheim: Dieses Warenhaus eröffnet neue Filiale

Am Mülheimer Heifeskamp haben zuletzt immer wieder Ketten neu angesiedelt oder umgebaut.

Mülheim. Im Mülheimer Gewerbegebiet Heifeskamp siedelt eine bekannte Einzelhandels-Kette mit neuer Filiale an. Wann genau der Laden den Betrieb aufnimmt.

Nach Dm und Fressnapf gibt es wieder einen Neuzugang am Heifeskamp. Die Kaufhauskette Woolworth kündigt für Donnerstag, 27. April, eine Neueröffnung an. Für das Unternehmen ist das neben der Filiale im Forum der zweite Standort in Mülheim.

Auf 500 Quadratmetern Verkaufsfläche will Woolworth eigenen Angaben zufolge rund 8.000 Artikel für den täglichen Bedarf anbieten. Bezirksbürgermeister Heinz-Werner Czeczatka-Simon eröffnet das Kaufhaus um 9 Uhr gemeinsam mit dem Team vor Ort. „Woolworth stand schon immer für gute Qualität zu günstigen Preisen. Auch in Zeiten der Inflation dürfen Kundinnen und Kunden sich auf unsere große Artikelvielfalt und unser unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis verlassen“, sagt Bezirksleiter Ercan Kulak.

Das Unternehmen plane langfristig, mehr als 1.000 Standorte deutschlandweit zu betreiben und sei daher stetig auf der Suche nach frei stehenden Ladenflächen. Neben dem neuen Geschäft am Heifeskamp betreibt Woolworth über 150 weitere Standorte in Nordrhein-Westfalen. „Wir sind sehr froh, ein weiteres Kaufhaus in Mülheim zu eröffnen und freuen uns darauf, die Menschen vor Ort weiterhin von unserem Angebot zu überzeugen.“ Das Kaufhaus öffnet künftig montags bis samstags von 9 Uhr bis 20 Uhr. Insgesamt sollen zwölf Mitarbeitende beschäftigt werden, derzeit werden noch Teilzeitkräfte gesucht. Interessierte können sich unter www.woolworth.de informieren und bewerben.

