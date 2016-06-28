Danijel Aleksandrovic, Jimi Alija, Erik Aliu, Saskia Asmus, Kevin Bär, Anton Luca Bertholl, Julien Bickel, Saskia Binnenbruck, Maro Bückendorf, Claudia Broll, Burhan Celovic, Calvin Christ, Juliano Canulari, Angelina Canullari, Hussein Charour, Mykyta Chernyakov, Louis Dominik Christians, Johannes Damen, Mariam Danko, Enes Dasioglu, Maria Deobald, Lara-Annalena Derksen, Edita Divljanovic, Timon Fischer, Kevin Fligge, Besarta Gashi, Cathleen Geiß, Marvin Giesen, Muhammed Göktepe, Fabian Habig, Florian Habig, Henrico Hausmann, Simon Hebisch, Niklas Heideck, Aylin Inam, Arsen Jovicic, Sascha Karger, Samet Kaya, Ismail Khadraoui, Burak Kocaer, Nico-Andreas Kretschmar, Niklas Lauterfeld, Monika Lindner, Lea Lombardo, Natascha Mahmod, Ado Mahmud, Denis Milanovic, Lars Mucoski, Angelina Müller, Jerome Nahmer, Hamida Noori, Stefan Olschewski, Nada Omayrat, Hasret Öztürk, Liliya Podtichow, Angelina Prestat, Andreas Prowlozki, Roman Prusimski, Kamiran Qaso Baro, Marcus Qupevaj, Dennis Richrath, Celina-Marie Richter, Jan Richter, Lotte Rupp, Fabian Rzepka, Vanessa Schlackmann, Jesko Schubert, Niklas Siebert, Ednan Skulic, Luca Sledzik, Julia Spies, Romeo Sokol, Nick Strenger, Philipp Tenzel, Hilal Terzi, Toni Teubner, Daniel Thelen, Eren Tilkicik, Nils Troche, Alexander Verheggen, Kevin-Lukas Wlodarczak, Ilayda Yildirim, Mateusz Zgliczynski
Hauptschule am Hexbachtal
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