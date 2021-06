Harte Nacht: Feuerwehr Mülheim kämpfte gegen Wassermassen

Nach den nächtlichen Wolkenbrüchen waren viele Straßen in Mülheim überschwemmt, wie diese Unterführung in Broich.

Mülheim. Gewitter und Starkregen haben der Feuerwehr Mülheim und dem THW eine anstrengende Nacht beschert. Rund 100 Einsatzkräfte mussten ran.

Das Unwetter hat in der Nacht zu Freitag heftig zugeschlagen. Gewitter und Starkregen sind über Mülheim hinweg gezogen, ab etwa 23.20 Uhr am späten Donnerstagabend musste auch die Feuerwehr vielfach ausrücken. Sie war dann rund drei Stunden lang schwer beschäftigt, unterstützt durch das Technische Hilfswerk (THW).

Bis nachts um 2.30 Uhr mehr als 70 Feuerwehreinsätze in Mülheim

Bis 2.30 Uhr wurden nach Auskunft von Feuerwehrsprecher Thorsten Drewes schon 72 Einsätze abgearbeitet, die meisten in Saarn, Speldorf und in der Stadtmitte. Größtenteils waren Keller vollgelaufen, Unterführungen und Tiefgaragen geflutet, so stand beispielsweise die Tiefgarage am Dickswall hoch unter Wasser.

Für die Feuerwehr Mülheim wurde Vollalarm ausgelöst. Etwa 100 Einsatzkräfte mussten auspumpen und aufräumen. Neben der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr half auch das THW mit drei Fahrzeugen mit.

