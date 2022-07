Die Hansastraße in Mülheim-Speldorf wird erneuert und muss zeitweise zur Einbahnstraße werden.

Verkehr Hansastraße in Mülheim-Speldorf wird zur Einbahnstraße

Mülheim. Die Bauarbeiten an der Hansastraße in Mülheim-Speldorf gehen in eine neue Phase. Verkehrsteilnehmer müssen sich auf eine Einbahnstraße einstellen.

Die Erneuerung der Hansastraße in Mülheim-Speldorf geht in die nächste Bauphase. Ab Montag wird die Fahrbahn deswegen zur Einbahnstraße.

Weil der Gehweg und der Parkstreifen an der östlichen Seite entlang der Hansastraße von der Hauptzufahrt zu Aldi und dem dm-Markt bis zur Duisburger Straße ausgebaut wird, wird die Hansastraße ab Montag, 18. Juli, zur Einbahnstraße. Die Regelung gilt laut Mitteilung der Stadt von der Duisburger Straße in Richtung Hofackerstraße. Die Querungshilfe im Bereich des Altenheim werde versetzt, bleibe aber erhalten.

Discounter und Drogeriemarkt an der Hansastraße in Speldorf sind erreichbar

Um zu Aldi und dem dm-Markt zu gelangen, sei die Nebenzufahrt zu benutzen, heißt es in der Ankündigung. Wegen der Bauarbeiten werde auf der Hansastraße laut Stadt zudem teilweise ein Halteverbot eingerichtet.

Ansprechpartner für die Stadt Mülheim sind bei Fragen und/oder Anregungen zu der Baumaßnahme der Bauleiter Straßenbau, Herr Wiegemann, 0208/455 66 36, die Bauleiterin Straßenbau, Frau Beckmann, 0208/455 66 11, und der Teamleiter Bau von Straßen, Herr Lothmann, 0208/455 66 45.

Baumaßnahme dauert noch an

Die Baumaßnahme zur Erneuerung der Hansastraße in Speldorf war nach Ostern gestartet und wird laut Amt für Verkehrswesen und Tiefbau etwa 29 Wochen dauern. Im gesamten Bereich werden die Fahrbahn, die Parkflächen und die Gehwege zwischen Hofackerstraße und Duisburger Straße einschließlich der Frostschutz-/ Schottertragschicht sowie der Oberflächenentwässerung neu gemacht. Der Ausbau wird in sechs aufeinander folgenden Bauphasen durchgeführt, kündigte die Stadt an.

Täglich wissen, was in Mülheim passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Mülheim-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mülheim