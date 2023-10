Halloween in Mülheim: Hier steigen die gruseligen Partys

In Mülheim kann wieder gemeinsam Halloween gefeiert werden – mehrere Locations sind am Start.

Mülheimer Halloween-Fans kommen in der Nacht auf den 1. November wieder auf ihre Kosten. In diesen fünf Locations kann gefeiert werden.

Bald wird es wieder besonders gruselig. Halloween steht vor der Tür. Am letzten Tag des Monats Oktober werden wieder die kreativen Kostüme aus dem Schrank geholt, um sie in einer besonderen Nacht vorzuführen.

Auch in Mülheim werden vom 31. Oktober auf den 1. November eine Reihe von Halloween-Partys gefeiert. Die Redaktion hat die besten Tipps zusammengestellt.

„Mülheim tanzt“ im Franky’s Loft an der Sandstraße

Unter dem Motto „Mülheim tanzt“ öffnet das ehemalige Freeland – mittlerweile „Franky’s Loft“ – zu besonderen Anlässen seine Pforten. Zuletzt wurde an der Sandstraße in den Mai getanzt, nun ist Halloween Anlass für die nächste Partynacht in dieser losen Reihe.

Einlass für alle Mülheimerinnen und Mülheimer ab 25 Jahren ist ab 21 Uhr. Ab 23 Uhr gibt es ein Willkommensgetränk für alle Damen. Die Veranstalter versprechen außerdem eine Lasershow und Special Effects. Musik machen die beiden DJs C-Deluxe und Sash. Schaurige Verkleidungen sind erwünscht, aber nicht Pflicht.

Karten gibt es im Vorverkauf in den Franky’s-Filialen in Mintard und an der Ruhrpromenade für 15 Euro, an der Abendkasse kosten die Tickets 20 Euro zuzüglich zehn Euro Mindestverzehr. Wer die Karten online bestellen möchte, muss mit Bearbeitungsgebühren rechnen. Statt der 15 Euro verlangt Eventim 16,52 Euro.

Phönix Club öffnet die „Manege des Wahnsinns“

Das Loft ist aber nicht die einzige Partylocation an diesem Abend an der Mülheimer Sandstraße. Der benachbarte Phönix Club öffnet „die Manege des Wahnsinns“ und lädt zum „The Insane Halloween Circus – Chapter II“. Der Dark-Scene-Club wird passend zum Thema hergerichtet und dekoriert. DJ Mario, Spezialist für Dark Insanity, führt musikalisch durch die Nacht.

Der Phönix Club in Mülheim putzt sich für die Halloween-Nacht besonders heraus. Foto: Alexandra Roth / FUNKE Foto Services

Das Team wirbt mit Popcorn und frischer Zuckerwatte, die gratis und frisch zubereitet wird. Zur Begrüßung gibt es ein Glas Sekt – wahlweise alkoholfrei. In der „Horror-Clown-Fotoecke“ können sich Besucherinnen und Besucher Erinnerungsfotos sichern, ab drei Uhr dürfen Deko-Ballons als Souvenir mitgenommen werden.

Eintrittskarten gibt es für sieben Euro im Online-Vorverkauf, der am 30. Oktober endet, und für zehn Euro an der Abendkasse. Wer mag, darf sich gerne verkleiden, im Phönix Club gibt es aber immer den Zusatz: „Es ist Halloween und nicht Karneval.“

Das Alte Schilderhaus wird zum Gruselkabinett

Um 20 Uhr öffnet das Schilderhaus an der Südstraße seine Pforten zur „gruseligsten, fürchterlichsten, abscheulichsten und schönsten Nacht“. Die Location am Rande der Mülheimer Innenstadt verwandelt sich wieder in ein einmaliges Gruselkabinett.

Die Veranstalter versprechen „coole Musik, nette Leute und eine mega Stimmung.“. Und das beste: Der Eintritt ist kostenlos und es wird kein Mindestverzehr erhoben. Dazu gibt es laut eigener Aussage günstige Getränkepreise.

Mülheimer Stadthalle: Caruso wird zum Halloween-Festsaal.

Das sonst eher noble Caruso an der Mülheimer Stadthalle verwandelt sich für eine Nacht in einen stilvoll schaurigen Halloween-Festsaal. So verspricht es der Veranstalter RCA-Events. Gemeinsam sollen bis in die frühen Morgenstunden die bösen Geister vertrieben werden.

Für eine Elektroreihe verwandelte sich die Location an der Stadthalle Foto: Alexandra Roth / FUNKE Foto Services

Zutritt wird nur mit schauriger Verkleidung gewährt. Die besten drei Kostüme des Abends werden prämiert. Tickets kosten im Online-Vorverkauf 19 Euro. Einlass ist ab 19.30 Uhr.

Ballermann 6 öffnet erst für kleine, dann für große Halloween-Fans

Zum gruseligsten Tag des Jahres öffnet der Ballermann an der Sandstraße ausnahmsweise auch an einem Dienstagabend. Ab 21 Uhr kann in der Playa zu Chart-Hits, Popschlagern und Klassikern gefeiert werden, auf dem zweiten Floor werden Black Music, House und Partyklassiker gespielt. Einlass ab 18 Jahren.

Süßes oder Saures heißt es am 29. Oktober im Ballermann 6 Foto: Reto Klar / Funke Foto Service

Bereits am Sonntag, 29. Oktober bevölkern die kleineren Halloween-Fans den Ballermann. Zwischen 14 und 19 Uhr (Einlass ab 12 Uhr) steigt die traditionelle Kids Party für Kinder zwischen vier und zwölf Jahren. Jeder zahlende Gast erhält eine Köstlichkeit gratis. Es gibt Waffeln, Zuckerwatte, Pommes und mehr.

Mitspuken dürfen nur verkleidete Halloween-Fans – das Kind mit dem gruseligsten Outfit bekommt einen Pokal. Tickets kosten im Vorverkauf acht Euro für Kinder und zehn Euro für Erwachsene. Erhältlich sind sie freitags und samstags ab 21.30 Uhr am Ballermann, bei der Gärtnerei Holdack in Heißen sowie in der Tapetenhalle Eickelbaum in Oberhausen. An der Tageskasse zahlen Kinder zehn und Erwachsene zwölf Euro.

