In der Vergangenheit sind immer mal wieder verfassungsfeindliche Schmierereien in Mülheim aufgetaucht, hier 2015 am Gymnasium Heißen.

Blaulicht Hakenkreuz-Schmierereien an mehreren Stellen in Mülheim

Mülheim. Zeugen gesucht: Bürger haben der Polizei mehrere Graffiti-Schmierereien in Mülheim angezeigt. Hakenkreuze fanden sich in Styrum und Saarn.

Innerhalb von drei Tagen zwischen Samstag und Montag (8. bis 10. Mai) hat es in Mülheim mehrere Graffiti-Schmierereien gegeben. Unter anderem mit Hakenkreuzen.

So wurde die Polizei durch Bürger auf Graffiti-Schmierereien in Form von Schriftzügen und Hakenkreuzen an Hausfassaden und Haltestellen in Styrum aufmerksam gemacht. Zudem seien an mehreren Ufersteinen unterhalb der Mendener Brücke aufgesprühte Hakenkreuze festgestellt.

Die Kriminalpolizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu möglichen Tätern machen können, werden gebeten, sich unter 0201/829-0 bei der Polizei zu melden.

