H&M-Filialen in Mülheim aktuell nicht auf der Streichliste

Große Aufregung herrscht gerade in Herne: Dort schließt die H&M-Filiale an der Bahnhofstraße in der Innenstadt. Grund seien „gescheiterte Mietverhandlungen“, hatte ein Sprecher der Modekette gegenüber dieser Zeitung erklärt . Zu befürchten ist, dass weitere Standorte aufgegeben werden.

Im kommenden Jahr sollen rund 250 H&M-Filialen wegfallen

Denn vor zwei Monaten - bei Präsentation der Zahlen für das dritte Geschäftsquartal 2020 - hatte H&M verkündet, dass die Zahl der Filialen im kommenden Jahr um rund 250 verringert werden soll. Auf der Website des Unternehmens heißt es, 2021 sollten 350 Geschäfte geschlossen, mehr als 100 aber auch neu eröffnet werden. Insgesamt verfügt H&M über rund 5000 Filialen in 74 Ländern weltweit.

Zwei dieser Geschäfte liegen auch in Mülheim, im Rhein-Ruhr-Zentrum und im Forum . Beide Center werden in nächster Zeit aufwändig umgestaltet und umgebaut. H&M hat aber offenbar keine akuten Rückzugspläne: „Zum aktuellen Zeitpunkt sind keine Schließungen in Mülheim geplant“, teilte ein Sprecher jetzt auf Anfrage mit. In einem anderen Einkaufszentrum im Ruhrgebiet, im Bochumer Ruhrpark , wird die H&M-Store sogar gerade modernisiert und auf das Fünffache vergrößert.