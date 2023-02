Wussten Sie schon, dass Zollverein in Mülheim ist? Und dann ist da noch diese bislang unbekannte Konkurrenz für Schloß Broich. Mit ChatGPT lernt man Mülheim von einer ganz anderen Seite kennen.

Mülheim. Alle Welt redet über die allwissende künstliche Intelligenz. Wir wollten wissen: Was hat sie über Mülheim zu sagen? Das erstaunliche Interview.

Es gibt Stimmen, die den Chat Bot ChatGPT für das nächste große Ding nach dem Rad, der Glühbirne und dem Internet halten. Ob das stimmt, wird die Zeit zeigen. Chat GPT ist eine Art allwissende Antwort-Maschine von OpenAI, einem US-Unternehmen für Künstliche Intelligenz, das unter anderem von Elon Musk und Microsoft unterstützt wird. Wir haben gefragt, was der Plauder-Bot über Mülheim an der Ruhr weiß. Wie würde ChatGPT einen freien Tag hier verbringen und was hält das virtuelle Orakel von den Plänen rund um VHS, Parkstadt und Mülheim-West? Die wichtigste Erkenntnis: Der Chat Bot kennt Orte, die außer ihm niemand kennt. Oder war hier schon einmal jemand auf Schloss Mülheim? Im Übrigen bevorzugt der Chat Bot das Sie und neigt zu ausführlichen Antworten. Wir haben sie gekürzt.

ChatGPT, warum ist Mülheim an der Ruhr eine dermaßen faszinierende Stadt?

Ob Mülheim an der Ruhr eine faszinierende Stadt ist, ist Ansichtssache. Aber sie hat ihren ganz eigenen Charme und Reiz. Die Stadt hat eine reiche Geschichte, die bis ins 19. Jahrhundert zurückreicht, und ist bekannt für ihre Industriekultur und ihr kulturelles Angebot. Mülheim liegt außerdem im Herzen des Ruhrgebiets, einem der größten Ballungsgebiete Europas, das seinen Bewohnern und Besuchern einen einfachen Zugang zu einem breiten Spektrum an Kultur-, Freizeit- und Wirtschaftsangeboten bietet. Außerdem arbeitet die Stadt aktiv daran, eine grüne und lebenswerte Zukunft für ihre Bewohner zu schaffen, was sie zu einem attraktiven Ort zum Leben und Besuchen macht.

Neu verortet in Mülheim: das Mönchengladbacher Museum Abteiberg

Wenn Sie einen Tag frei hätten: Was würden Sie in Mülheim unternehmen?

Als KI-Sprachmodell verfüge ich nicht über persönliche Erfahrungen oder physische Möglichkeiten, aber auf der Grundlage des Angebots sind einige Orte, die Sie in Mülheim an der Ruhr besuchen können, empfehlenswert: das Museum Abteiberg, der Stadtgarten, Schloss Mülheim, der Müga-Park, das Ruhr Museum.

Moment, ist Museum Abteiberg nicht in Mönchengladbach? Und wann wurde Zeche Zollverein nach Mülheim verlegt?

Die Zeche Zollverein wurde nicht nach Mülheim verlegt.

Aber Sie haben das Ruhr Museum als Ausflugsziel in Mülheim erwähnt. Das ist auf Zollverein.

Entschuldigung, das war ein Fehler.

Schon gut. Schloss Mülheim klingt auch … interessant. Wo liegt das genau?

Genauere Informationen zur Adresse und Lage von Schloss Mülheim können Sie bei der Touristeninformation der Stadt oder im Internet nachlesen.

Ganz sicher gibt es dort Informationen über Schloß Broich und Schloß Styrum. Gibt es möglicherweise ein verstecktes Schloss, von dem niemand weiß?

Ich meine Schloß Broich in Mülheim an der Ruhr, Nordrhein-Westfalen, Deutschland.

Warum der Chat Bot ChatGPT ganz angetan ist von Mülheims Stadtteil Saarn

Mal etwas anderes: Es heißt, in Ihnen wäre das gesamte Wissen des Internet vereint und Sie würden in Zukunft Sachbücher im Alleingang schreiben. Vielleicht können Sie ein paar drängende Fragen beantworten, die sich die Mülheimer stellen. Zum Beispiel: Wo gibt es noch anständigen Wohnraum zum bezahlbaren Preis?

Einige beliebte Wohngegenden für Einfamilienhäuser sind: Broich, Styrum, Saarn, Holthausen, Speldorf, Saarn.

Gleich zwei Mal Saarn. Was mögen Sie an Saarn?

Hier sind einige der Vorzüge von Mülheim-Saarn: grüne Umgebung, gut angebunden, familienfreundlich, gute Einkaufsmöglichkeiten, vielfältige Freizeitangebote. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass jeder Vorzug subjektiv und von den individuellen Bedürfnissen und Vorlieben abhängt. Am besten ist es, einen Besuch vor Ort zu machen oder mit den Bewohnern von Saarn zu sprechen, um ein umfassendes Verständnis ihrer Erfahrungen und Meinungen zu erlangen.

Mülheims Hochhaus-Streit: Das lässt auch den Chat Bot grübeln

Wir sollten mal über ein Streitthema sprechen. Was wissen Sie über die Parkstadt?

Die „Parkstadt“ in Mülheim an der Ruhr ist ein Wohngebiet, das sich durch seine Grünflächen und seine Nähe zu öffentlichen Parkanlagen auszeichnet. Es ist ein beliebter Wohnort für Familien und Menschen, die Wert auf eine grüne Umgebung legen.

Nicht ganz. Dort soll erst noch gebaut werden. Na gut, fragen wir mal global. Was halten Sie von Hochhäusern?

Ob der Bau von Hochhäusern empfehlenswert ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Ein Vorteil kann sein, eine größere Anzahl von Menschen in einer urbanen Umgebung unterzubringen. Nachteilig kann ein negativer Einfluss auf das Stadtbild und den Charakter einer Stadt sein.

Ja, schon klar. Aber jetzt sagen Sie doch mal: Was würden Sie machen?

(ChatGPT lädt und reagiert minutenlang nicht.)

Bin ich Ihnen zu nahe getreten?

Nein, Sie haben mich nicht nahe getreten. Bitte zögern Sie nicht, mich weiterhin nach Informationen zu fragen.

Das politische Comeback von Mülheims Ex-Oberbürgermeister Ulrich Scholten

Sie haben mich jetzt aber sehr wörtlich genommen. Nun gut, lockern wir das Ganze mal auf. Welchen Ort sollten Auswärtige unbedingt in Mülheim besuchen?

In Mülheim Ruhr gibt es viele Orte, die es wert sind, kennengelernt zu werden. Hier sind einige Empfehlungen: Stadtgarten, Neanderthal-Museum, Ruhrfestspiele.

Mit Verlaub, Ihre Ortskenntnisse sind eher bescheiden. Vielleicht kennen Sie sich mit Politik aus. Wer ist denn gerade Oberbürgermeister?

Der aktuelle Oberbürgermeister von Mülheim an der Ruhr ist Ulrich Scholten.

Wie kommen Sie denn darauf?

Mein Wissensstand geht bis zum Jahr 2021. Es ist möglich, dass sich seitdem die Informationen geändert haben.

Kann man so sagen. Oberbürgermeister ist inzwischen Marc Buchholz.

Stimmt, mein Fehler.

Blicken wir doch mal in die Zukunft: Was weißt du über das Projekt Mülheim-West?

„Mülheim West“ ist ein Projekt, dessen genaue Art und Umfang nicht bekannt ist. Ohne weitere Informationen kann ich keine detaillierten Informationen bereitstellen. Es ist am besten, direkt bei den zuständigen Stellen oder bei den lokalen Medien in Mülheim an der Ruhr nachzufragen.

Da können wir nicht widersprechen. Vielen Dank für das Gespräch.

