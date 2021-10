Zwei junge Männer sind am Freitag, 8. Oktober, gegen 22 Uhr am Gelände der HRW in Mülheim überfallen worden. Die Polizei Essen/Mülheim sucht nun Zeugen.

Gruppe junger Männer verprügelt Radfahrer in Mülheim-Broich

Mülheim. Ein 17- und ein 19-Jähriger sind in Mülheim-Broich von einer Gruppe junger Männer überfallen und verprügelt worden. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Zwei junge Männer sind am Freitagabend, 8. Oktober, von einer Gruppe Jugendlicher zusammengeschlagen und verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhren die beiden 17- und 19-Jährigen gegen 22 Uhr mit ihren Fahrrädern auf das Gelände der Hochschule Ruhr West (HRW) an der Duisburger Straße in Broich.

Auf einer Bank in Höhe der Duisburger Straße 151 saß eine Gruppe von fünf Personen. Als die beiden Fahrradfahrer an der Gruppe vorbeifuhren, rannte ihnen eine männliche Person aus der Gruppe hinterher und hielt den 19-Jährigen fest. Als man auf einige Provokationen nicht einging und die Fahrt fortsetzen wollte, standen die weiteren Gruppenmitglieder auf und begannen auf die 17- und 19-Jährigen einzuschlagen und einzutreten. Danach flüchtete die Gruppe in Richtung Feuerwehrwache.

Die beiden Opfer wurden mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht

Drei der mutmaßlichen Täter werden als ca. 17-20 Jahre alt beschrieben. Sie waren alle dunkel gekleidet. Die drei beschriebenen Personen hatten schwarze Haare, die seitlich kurz rasiert waren. Einer der Tatverdächtigen hatte einen gepflegten kurzen Bart. Die beiden Angegriffenen wurden vor Ort von Rettungskräften versorgt und in ein Krankenhaus verbracht.

Die Polizei sucht nun Zeugen. Wer Hinweise zu den Tatverdächtigen geben kann, meldet sich bitte unter 0201/829-0 bei der Polizei Essen/Mülheim.

