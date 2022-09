Grundschulen in Mülheim: Anmeldezeit für Einschulung beginnt

Mülheim. Für die Einschulung 2023/24 startet in Mülheim die Anmeldephase. Darauf müssen Eltern bei der Terminvergabe und dem Anmeldeverfahren achten.

Für das Schuljahr 2023/24 beginnt die Anmeldephase für Erstklässlerinnen und Erstklässler in Mülheim. Kinder, die in der Zeit vom 1. Oktober 2016 bis zum 30. September 2017 geboren sind, werden ab kommendem Jahr schulpflichtig. Wer nach dem 30. September 2017 geboren wurde, kann zudem auf Wunsch der Eltern als sogenanntes „Kann-Kind“ vorzeitig eingeschult werden.

Wie die Stadt mitteilt, nehmen die Grundschulen am Dienstag, 27. September, von 8 bis 12 Uhr sowie von 15 bis 18 Uhr und am Mittwoch, 28. September 2022, von 8 bis 12 Uhr Anmeldungen entgegen. „Bitte rufen Sie rechtzeitig vorher bei der gewünschten Grundschule an, und vereinbaren einen persönlichen Anmeldetermin“, so die Stadt Mülheim. Grundsätzlich sei eine Anmeldungen über die beiden genannten Tage ebenfalls möglich, solange zuvor ein persönlicher Termin vereinbart worden ist.

Zum Termin sollen neben dem Kind die Geburtsurkunde, Impfnachweis über den Masernschutz, Personalausweis des Elternteils sowie das unterschriebene Anmeldeformular mitgebracht werden.

