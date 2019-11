Modellbau Großer Modelleisenbahn-Tag in der Alten Dreherei in Mülheim

Mülheim. Am internationalen Tag der Modelleisenbahn wird in der Alten Dreherei in Mülheim Werbung gemacht - für ein Hobby, das Generationen verbindet.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Großer Modelleisenbahn-Tag in der Alten Dreherei in Mülheim

Modelleisenbahnen passen prächtig in die Vorweihnachtszeit. Für echte Fans sind sie das ganze Jahr über ein großes Thema. Am internationalen Tag der Modelleisenbahn will das Team der Alten Dreherei für dieses Hobby werben. Los geht’s am Dienstag, 3. Dezember, um 17 Uhr.

In der Ankündigung heißt es: Seit Generationen sind Klein und Groß von der Modelleisenbahn begeistert. Sie kann auf eine lange Geschichte zurückblicken, was auch die zahlreichen Fachgeschäfte in Mülheim beweisen. Rund 125 Jahre ist es her, dass die Firma Märklin auf der Leipziger Messe eine Lok mit Wagen vorstellte, die vor staunendem Publikum auf einem Schienenkreis ihre Runden drehte. Es war die erste Systemeisenbahn und das Startsignal für die Serienfertigung.

Vor rund 125 Jahren präsentierte Märklin die erste Mini-Lok mit Wagen

Mehr als ein Jahrhundert schon haben die Modelleisenbahnen ihren festen Platz unter dem Weihnachtsbaum und im Hobbykeller. Wer als Kind mit Freunden, Vater oder Großvater an der Modellbahn gespielt hat erinnert sich auch heute noch gerne daran. Das Hobby schweißt Generationen zusammen.

Die ehemalige Brücke am Kassenberg / Düsseldorfer Straße in Saarn steht in der Alten Dreherei im Miniaturformat. Foto: Martin Menke

In der Alten Dreherei in Mülheim ist die Welt der Modelleisenbahnen immer noch lebendig. In den Kinderzimmern hat sie natürlich harte Konkurrenz von Playstation und Computer bekommen und muss sich mit Hilfe neuer Technik immer wieder behaupten. Aber dass sie immer noch viele Fans hat, beweisen die Besucherzahlen auf den Börsen in der Alten Dreherei oder auf Modellbahnmessen, ebenso die Fülle an Fachmagazinen.

Modellbau fördert Fantasie und technisches Verständnis

Kinder werden durch den Modellbahnanlagenbau spielerisch an Technik herangeführt, das Hobby fördert ihre Fantasie, die feinmotorischen Fähigkeiten - und macht vor allem Spaß. Der internationale Tag der Modelleisenbahn soll mithelfen, sie wieder mehr ins Blickfeld zu bringen.

Deshalb beteiligen sich mehrere Einzelpersonen, Gruppen und Vereine am Treffen in der Alten Dreherei (Zur Alten Dreherei 13) am 3. Dezember von 17 bis 20.30 Uhr mit ihren Eisenbahn- und Automodellen, Autorennbahnen und Modellbahnanlagen. Auch die H0-Züge der Ruhrtalbahn von Styrum über Broich nach Saarn sind dort unterwegs. Info: www.alte-dreherei.de und www.tag-der-modelleisenbahn.de.