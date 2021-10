An der Duisburger Straße in Mülheim-Broich hat es einen nächtlichen Großeinsatz gegeben. Eiin Tatverdächtiger ist festgenommen worden.

Gewalttat Mülheim-Broich: 17-Jähriger nach Attacke in Lebensgefahr

Mülheim. In Mülheim-Broich ist an der Duisburger Straße ein Streit unter zwei Jugendlichen eskaliert. Einer der Beteiligten schwebt in Lebensgefahr.

In Broich hat es in der Nacht zum Dienstag einen Großeinsatz der Polizei an der Duisburger Straße gegeben. Bei einem Streit unter zwei Jugendlichen ist ein 17-Jähriger lebensgefährlich verletzt worden.

Gegen 1 Uhr sei die Polizei Mülheim alarmiert worden, so ein Sprecher, nachdem der Streit unter zwei Jugendlichen, 15 und 17 Jahre alt, eskaliert war. Die beiden Jugendlichen sollen zusammen mit einer Gruppe Jugendlicher in Höhe der Prinzeß-Luise-Straße auf der Duisburger Straße in Broich unterwegs gewesen sein, als es zur gewalttätigen Auseinandersetzung kam.

Hintergründe der Tat sind noch unklar - Staatsanwaltschaft ist eingeschaltet

Einer der Jugendlichen, ein 17-Jähriger, wurde nach Polizeiangaben lebensgefährlich verletzt, er habe Stich- und Schnittwunden aufgewiesen und wird im Krankenhaus behandelt. Ein 15-Jähriger sei festgenommen worden.

Die Hintergründe sind bisher unklar, die Polizei bereitete am frühen Mittag in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft eine öffentliche Verlautbarung zu dem Vorfall ab. Auch zur Tatwaffe sind bisher keine weiteren Angaben gemacht worden.

Die Kriminalpolizei ist laut Behörden-Angabe dabei, weitere Spuren zu sichern und die Tat einzuordnen. Mittlerweile ist klar, dass nur zwei Jugendliche an der Auseinandersetzung beteiligt waren; es war keine Gruppenaggression. (sop/sto)

