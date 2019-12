Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Große Party mit Livemusik

Der runde Geburtstag wird am Samstag, 21. Dezember, ab 17 Uhr im „Schrägen Eck“ an der Klopstockstraße 25 gefeiert. Es gibt eine Party mit Livemusik und Gästen aus vier Jahrzehnten.

Seit 1979 steht der alte Billardtisch in der Kneipe. Der damalige Wirt Zarko Pulic hatte ihn gekauft, als er das Lokal übernahm.

„Zum schrägen Eck“ ist seit 1984 auch Trainings- und Heimspielstätte der Dart-Sportler des 1. DC Mülheim. Die 1. Mannschaft tritt in der höchsten NRW-Liga an. Außerdem gibt es in der Kneipe ein E-Dart-Team, das ebenfalls Wettkämpfe bestreitet.