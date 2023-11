Große Nachfrage: Weitere Mülheimer haben Chance auf Vortrag

Mülheim. Was Ferdi Schüth vom Mülheimer MPI zur Zukunft der Energie zu sagen hatte, interessierte viele. Nun gibt es eine zweite Chance, ihm zu lauschen.

Wie werden in Zukunft unsere Autos betrieben? Wie werden wir heizen? Und wo kommt unser Strom her? In einem öffentlichen Vortrag warf Prof. Ferdi Schüth, Direktor an Mülheims Max-Planck-Institut (MPI) für Kohlenforschung, jetzt einen Blick aus wissenschaftlicher Perspektive auf die Energiesysteme, die sich stark im Wandel befinden. Da der Andrang groß war und die 200 Plätze fix ausgebucht, wird die Veranstaltung am 16. November wiederholt.

Schüth machte deutlich, dass die Menschheit vor großen Herausforderungen steht. Auf seine optimistische Art machte er aber auch Hoffnung, dass es gelingen wird, die Aufgaben zu meistern. Der Chemiker erklärte, dass die Systeme sich dahingehend veränderten, dass vieles elektrifiziert wird bei gleichzeitig geringerem CO 2 -Ausstoß. „Das liegt schon daran, dass die Energie, die wir aus erneuerbaren Ressourcen ernten können, sei es nun Wind oder Sonne, größtenteils elektrisch ist.“

Mülheims Forscher: „Wir brauchen intelligente Speichermöglichkeiten“

Eine Herausforderung sei das stark fluktuierende Angebot von Wind- und Sonnenenergie. Man müsse – rein rechnerisch – nur einen Bruchteil der Sahara-Wüste mit Solarpanelen ausrüsten, um die Menschheit mit der nötigen Energie zu versorgen. „Doch auch in der Sahara scheint nicht immer die Sonne.“ Und auch an besonders windigen Orten gebe es Flauten. „Wir brauchen also intelligente Alternativen und Speichermöglichkeiten.“ Schüth schlug vor, Kraftwerksbetreiber für das Bereithalten ihrer konventionellen Kraftwerke zu entlohnen, sodass Flauten abgefangen werden könnten.

Auch im Bereich Batterien habe sich die Technologie stark entwickelt. Private Pkw, so prognostiziert er, werden in Zukunft vor allem batteriebetrieben unterwegs sein. Das gelte jedoch nicht zwingend für den Gütertransport, den Schiffs- und Flugverkehr. „Die neuesten, besten Elektroautos können von der Reichweite her mit Verbrennern konkurrieren.“ Doch er zweifle daran, dass bald eine batteriebetriebene Boeing 747 abheben werde. . .

Das MPI für Kohlenforschung – Lesen Sie auch:

Das Problem hoher Heizkosten sei in Zukunft nicht mehr so virulent, ist Schüth sicher. „Ja, wir haben schwere Zeiten vor uns.“ Doch durch immer besser gedämmte Gebäude werde es irgendwann schlichtweg nicht mehr nötig sein, so viel zu heizen wie aktuell.

Bei allen technologischen Entwicklungen mahnte er an, dass das Einsparen von Kohlenstoffemissionen allein nicht reichen werde, um den Klimawandel zu stoppen. „Wir benötigen negative Emissionen.“ Das bedeute, dass nicht nur der Eintrag von CO 2 in die Atmosphäre verringert wird, sondern auch das Kohlendioxid, was sich bereits dort befindet, wieder herausgefiltert wird.

Vortrag „Energiesysteme der Zukunft“ am Donnerstag, 16. November, ab 18.30 Uhr. Einlass in das Hörsaalgebäude des MPI, Lembkestraße 7, ab 18 Uhr. Anmeldung: contact@kofo.mpg.de.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mülheim