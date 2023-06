Gratis & Open-Air: Kinderfreundliches Puppenspiel in Mülheim

Mülheim. In den Ferien zeigt das ,,Wodo Puppenspiel“ auf der Open-Air-Bühne des Ringlokschuppen Kinderliteratur-Stücke. Alle Termine in der Übersicht.

Das „Wodo Puppenspiel“ holt Pippi Langstrumpf, Pettersson und Co. auf die Open-Air-Bühne des Ringlokschuppen. Kinder können ihre Vorbilder auf eine ganz neue Art kennenlernen und Erwachsene wieder in Nostalgie schwelgen. Vom 24. Juni bis zum 29. Juni gibt es acht Aufführungen zu sehen. Alle Veranstaltungen fangen jeweils um 11 Uhr an, sind kostenfrei und ohne Ticket zu besuchen.

Den Start macht der Klassiker ,,Pippi Langstrumpf“ am Samstag, 24. Juni. Das stärkste Mädchen der Welt lebt allein in der Villa Kunterbunt mit ihrem Pferd, Kleiner Onkel und ihrem Äffchen, Herr Nilsson. Pippi ist glücklich auf der schwedischen Insel, aber ihre Lebensweise passt nicht allen.

Am 1. Juli geht es dann mit ,,Amigos - Freunde für immer“ weiter. Der blinde Hund Pedro und die humpelnde Katze Rosalie lernen sich zufällig kennen, doch schon bald erkunden sie gemeinsam die Welt. Zusammen zeigen sie, was wahre Freundschaft bedeutet.

,,Briefe von Felix“ gibt es am 8. Juli und am 11. Juli zu sehen. Sophie hat ihren Stoffhasen Felix am Flughafen verloren und ist verzweifelt. Doch plötzlich erhält sie einen Brief von Felix aus London. Allerdings endet seine Reise nicht dort und er erkundet viele weitere Länder.

Mülheims Kleinste kriegen breites Spektrum zu sehen

Am 15. Juli können die Zuschauer dann in ,,Tante Nudel, Onkel Ruhe und Herr Schlau“ sehen, wie das Mädchen Katalinchen seine Ferien mit ihrer Tante, ihrem Onkel und dem Herren verbringt. Diese haben kaum Zeit für sie, aber Katalinchen schafft es, das Leben der drei komplett auf den Kopf zu stellen.

Darauf die Woche tritt das Puppenspiel ,,Armer Pettersson“ am 22. Juli auf. Der alte Pettersson lebt einsam auf einem kleinen Bauernhof und versinkt fast in Selbstmitleid. Sein Kater Findus ist jedoch genau das Gegenteil und versucht, ihn mit seiner guten Laune anzustecken.

,,Die Olchis - Wenn der Babysitter kommt“ ist am 25. Juli dran. Olchi-Kinder sind keine normalen Kinder, denn sie essen Flaschen und Schuhsohlen. Die Babysitterin Frau Pfifferling will aber, dass sie sich gesund ernähren. Das führt zu ulkig-komischem Ärger.

Zum Abschluss gibt es am 29. Juli ,,Emil Grünbär und seine Bande“ zu sehen. Emil und seine Mitbewohner Rüdi und Dolli leben glücklich in ihrem Häuschen, doch eines Tages müffelt das Wasser zu Hause schrecklich. Die drei machen sich auf die Suche nach der Ursache.

Weitere Informationen: www.muelheim-events.de und www.wodo.de. Spielort: Ringlokschuppen (Am Schloß Broich 38).

