Gleisarbeiten am Essener Hauptbahnhof: SEV für S3 und S9

Mülheim/Essen. Weil in Essen Weichen erneuert werden müssen, fährt die S3 auch in Mülheim für drei Tage nur im Schienenersatzverkehr. Die S9 ist auch betroffen.

Aufgrund von Weichenerneuerungen im Hauptbahnhof Essen kommt es im Zeitraum von Freitag, 19. März, 22 Uhr, bis Montag, 22. März, 5 Uhr, zu einer eingleisigen Sperrung des Streckenabschnitts zwischen Essen West und Essen Hbf. Davon sind die Fahrten der Linien S3 und S9 von Abellio betroffen.

Für die ausfallenden Fahrten wird ein Schienenersatzverkehr (SEV) mit Bussen eingerichtet. Die Busse der Linie S3 halten an den folgenden Haltepunkten:

Essen Hbf, Bussteig 10

Essen West, Bahnhofsvorplatz

Essen-Frohnhausen, Bushaltestelle Bahnhof

Mülheim Hbf, Nordeingang Bussteig 2

Mülheim West, Bahnhofsvorplatz (auf der Friedrich-Ebert-Straße)

Mülheim-Styrum, Bushaltestelle Bahnhof (auf der Hauskampstraße)

Oberhausen Hbf, Bussteig 10

Die Busse der S9 halten am Essener Hauptbahnhof am Bussteig 10 und in Essen West am Bahnhofsvorplatz.

Abellio rechnet mit Verspätungen aufgrund der Bauarbeiten

Außerdem sind laut Abellio aufgrund der Baumaßnahmen im genannten Zeitraum bei vereinzelten Fahrten Verspätungen von wenigen Minuten zu erwarten. Die Fahrzeit kann sich durch die Nutzung des SEV verlängern. Abellio empfiehlt, die aktuellen Fahrzeiten und Informationen zu den Fahrten sowie Ersatzhalten in den bekannten Auskunftsmedien zu beachten und mehr Reisezeit in dem betroffenen Zeitraum einzuplanen.

Am Sonntagabend war es zu einem schrecklichen Unfall am Essener Hauptbahnhof gekommen: Ein Gleisarbeiter war von einer S-Bahn erfasst worden und gestorben.