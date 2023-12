Gleich zwei Mal Weihnachtssingen am Wochenende in Mülheim

Gleich an zwei Orten findet in Mülheim ein gemeinschaftliches Weihnachtssingen statt.

Mülheim Sich auf die Festtage einstimmen kann, wer am Wochenende beim Weihnachtssingen mitmacht. Nicht nur auf Mülheims Freilichtbühne erklingen Stimmen.

Besinnlich und lautstark: Gemeinsam Weihnachtslieder singen und sich auf die Adventszeit einstimmen, können Teilnehmende des Rudelsingens auf der kleinen Bühne der Freilichtbühne am Sonntag, 10. Dezember, ab 15 Uhr (Beginn 16 Uhr). Bei dem vorweihnachtlichen Mitsingkonzert an der Dimbeck, das vergangenes Jahr seine Premiere feierte, geben Tanja Raich und Christoph Eisenburger den Ton an - gemeinsam singen die Anwesenden dann Advents- und Weihnachtslieder aus aller Welt und auch Popsongs sowie Evergreens.

Damit alle Sängerinnen und Sänger im Takt bleiben, werden die Liedtexte auf eine Leinwand projiziert sowie auf Zetteln verteilt. Der Eintritt zu dem Weihnachtssingen, das von der Sparkasse Mülheim unterstützt wird, ist frei, der Hut geht rum. Der Freilichtbühnen-Biergarten ist geöffnet und bietet auch Glühwein und Kinderpunsch an.

Auch vor der Saarner Dorfkirche in Mülheim findet ein Weihnachtssingen statt

Erstmals findet in diesem Jahr auch ein gemeinschaftliches Weihnachtssingen als Open Air an der Saarner Dorfkirche statt - und zwar am Samstag, 9. Dezember um 17 Uhr. Auch der Nikolaus singt mit und bringt allen Kindern ein Geschenk.

Veranstalter sind die Pfadfinder Royal Rangers, die in diesem Jahr das Friedenslicht aus Bethlehem nach Mülheim bringen. Teilnehmende des Rudelsingens vor der Saarner Dorfkirche können daran eine mitgebrachte Kerze anzünden und das Friedenslicht so mit nach Hause nehmen. Der Eintritt ist frei.

Rund um das gemeinschaftliche Weihnachtssingen lädt die evangelische Kirchengemeinde Broich Saarn zwischen 14 und 20 Uhr zudem an der Holunderstraße 5 zu einem Adventsmarkt mit Kinderpunsch, Glühwein und Selbstgebasteltem ein.

